У Дежавіаслужбі поки не знають, чи закриватиме Україна авіасполучення з Британією

У Державіаслужбі пояснили Радіо Свобода, що поки немає офіційного рішення на рівні держави, чи Україна призупинить авіасполучення з Британією через поширенням там нової форми коронавірусу.

«Рішення не ухвалюється одноосібно лише Державіаслужбою. Також має бути домовленість із Міністерством охорони здоров’я, з Кабінетом міністрів України. Державіаслужба може лише отримати доручення припинити (авіасполучення, – ред.). Ми не можемо просто в себе провести нараду і сказати, що більше не літаємо. Наразі нічого не можу про це сказати. Можливо після обіду вже буде щось відомо», – прокоментували в Державіаслужбі.

У відомстві пообіцяли підготувати статистику, яка відобразить, наскільки інтенсивним є авіавісполучення України з Британією на сьогодні.

Радіо Свобода також звернулось до МОЗ із проханням озвучити позицію відомства щодо того, чи варто призупинити авіасполучення з міркувань загроз для здоров’я українців.

Усе нові країни переривають сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу, який вирізняється особливо швидким поширенням. Тим часом цей штам виявляють і в інших країнах по всій Земній кулі.

Протягом 21 грудня про рішення обмежити пересування людей із Британії, а в деяких випадках і до неї, оголосили, зокрема, Польща, Хаорватія і Фінляндія. 20 грудня це вже зробили Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Італія, Франція, Болгарія, Чехія, Австрія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Швейцарія, Швеція, а поза межами Європи – Саудівська Аравія й Іран.

Цей список продовжує розширюватися. Деякі країни припиняють сполучення тим часом на 24 чи на 48 годин, інші на невизначений термін – поки не стане яснішою ситуація з новим штамом.

Тим часом Нідерланди й Італія з’ясували, що цей штам уже був у цих країнах кілька тижнів тому. Про зараження цим штамом повідомили і з Данії, і такої віддаленої країни, як Австралія.

Про схожу мутацію заявили у Південній Африці – там вона теж викликала спалах захворюваності.

Цей варіант нового коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, на 70 відсотків більш заразний, ніж відомі досі форми, хоча наразі немає свідчень, що він викликає тяжчий перебіг захворювання чи спричиняє більшу смертність. Також немає даних, що він більш стійкий до вакцин, які запроваджують нині.

У Британії про цю мутацію, відому як N501 і виявлену на півдні Англії, повідомили ще 14 грудня. 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про запровадження суворих карантинних обмежень у Лондоні й інших регіонах Англії, де цей вірус поширений найбільше. Зокрема, як повідомляють, у Лондоні цей штам уже спричиняє 60 відсотків від усіх випадків COVID-19.

Але в країні визнають, що ці обмеження запровадили запізно. Як заявив 20 грудня міністр охорони здоров’я Великої Британії Матт Ганкок, цей новий штам «вийшов з-під контролю».

Протягом 20 грудня в країні зафіксували майже 36 тисяч нових підтверджених випадків захворювання – майже вдвічі більше, ніж виявляли за день іще тиждень тому.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що перебуває в тісному контакті з британськими медиками з приводу цієї мутації.

За час пандемії, за даними Університету Джонза Гопкінза у США, у світі було зафіксовано на цей час майже 76 мільйонів 700 тисяч випадків захворювання. Майже 1 мільйон 700 тисяч людей померли, майже 43 мільйони 200 тисяч видужали.