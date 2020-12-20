Компанія Moderna, що виробляє другу затверджену у США вакцину від COVID-19, відправляє її у лікарні

Другу затверджену у США вакцину від COVID-19 починають розповсюджувати по шпиталях країни.

Компанія Moderna та її партнери у неділю вранці відправили перші партії вакцини від коронавірусу по всій країні.

У п'ятницю Адміністрація з контролю за ліками та продуктами харчування США надала дозвіл на використання вже другої вакцини від коронавірусу в надзвичайній ситуації.

До початку січня американський уряд має намір доставити у різні штати близько 20 мільйонів доз вакцини від обох компаній Pfizer та Moderna Inc., про це повідомив генерал армії США, відповідальний за дистрибуцію вакцини від коронавірусу Густав Перна. Він також уточнив, що вакцина Модерни має з'явитися у лікарнях вже в понеділок, 20 грудня.

Раніше цього місяця США почали проводити щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer та BioNTech.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США 17.6 мільйонів осіб захворіли на COVID-19, померло від коронавірусу 316 тисяч осіб.