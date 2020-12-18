Віцепрезидент США Пенс зробив щеплення від COVID-19

Віцепрезидент США Майк Пенс 18 грудня зробив собі щеплення від коронавірусу в прямому ефірі. Пенс пішов на такий крок, щоб підвищити довіру громадськості до безпечності та ефективності препарату, розробленого компаніями Pfizer і BioNTech.

Щеплення також зробили дружині Пенса Карен та головному хірургу Джерому Адамсу. Лікарі рекомендували всім трьом повторно вакцинуватися через три тижні.

Обраний президент США Джо Байден та його дружина, Джил, мають зробити перше щеплення 21 грудня. Байден вакцинуватиметься на публіці, щоб «донести повідомлення громадськості, що вакцина безпечна», заявила його речниця Джен Псакі журналістам.

Майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік вакцинуватимуться після Різдва відповідно до заходів безпеки та медичного протоколу.

За даними досліджень, вакцина Pfizer і BioNTech безпечна, її ефективність становить 95 відсотків. Її на цей час уже схвалили такі країни, як США, Велика Британія, Канада, Мексика, Саудівська Аравія чи Бахрейн.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 18 грудня виявили понад 75 мільйонів інфікованих коронавірусом. Померли більш ніж 1,67 мільйона людей, одужали – 42,5 мільйона.