Віцепрезидент США не пішов на карантин після позитивних тестів на COVID-19 у його оточення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не повинен відповідати за те, чи доцільно віцепрезидентові Майкові Пенсу відходити від передвиборчої кампанії на карантин через позитивні результати тестів на COVID-19 у його оточення.

«Ви повинні запитати про це у нього», – сказав Трамп під час виступу в штаті Мен 25 жовтня в перебігу своєїх передвиборчої кампанії.

Пенс також продовжив свої поїздки в рамках кампанїі, з’явившись на публіці в Північній Кароліні.

Білий дім заявив, що Пенс, у якого виявився негативний результат на COVID-19, не повинен ізолюватися, тому що є важливим посадовцем і, отже, звільнений від директив, які закликають громадян йти на карантин, в тому числі протягом 14 днів після зараження. Пенс очолює робочу групу Білого дому щодо коронавірусу.

Наразі відомо, що керівник апарату віцепрезидента США Майка Пенса Марк Шорт отримав позитивний результат на COVID-19, як і ще декілька помічників Пенса.

Спалах в офісі Майка Пенса стався після того, як у подружжя Трампів тест на COVID-19 показав позитивний результат. Трамп провів три дні в лікарні, а потім заявив, що одужав.