Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 жовтня 2020, Київ 09:39
Новини | Коронавірус

У помічника віцепрезидента США – позитивний тест на COVID-19

Марк Шорт є найближчим помічником Майка Пенса

Керівник апарату віцепрезидента США Майка Пенса Марк Шорт отримав позитивний результат на COVID-19. Прессекретар Пенса Девін О’Меллі заявив 24 жовтня, що і у віцепрезидента, і у його дружини Карен ткст негативний.

Повідомляється, що Шорт, який є найближчим помічником Пенса, пішов на карантин, визначаються контактні з ним особи. Раніше у старшого політичного радника віцепрезидента також було виявлено коронавірус.

Речник Майка Пенса повідомив, що віцепрезидент продовжить працювати за графіком передвиборчої кампанії за трохи більше ніж тиждень до виборів 3 листопада.

Пенс очолює робочу групу Білого дому щодо коронавірусу.

Президент Дональд Трамп отримав позитивний результат на COVID-19 на початку цього місяця на тлі спалаху, що вразив близько двох десятків людей, пов’язаних із Білим домом.

Президент США повідомив, що одужав, і бере активну участь у передвиборчій кампанії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG