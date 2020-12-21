Новий штам COVID–19, імовірно, не викликатиме важкого перебігу захворювання – інфекціоніст

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала Велику Британію ретельніше контролювати ситуацію із розповсюдженням нового штаму коронавірусу, щоб запобігти його стрімкому поширенню. За добу 20 грудня кількість інфікованих у цій країні зросла майже вдвічі у порівнянні з тим, скільки хворих виявляли за день минулого тижня. Наскільки небезпечний новий штам вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання COVID-19, для України і світу? І чи буде ефективною вакцинація у боротьбі з мутованим вірусом?

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 21 грудня провів засідання через ситуацію, що склалася в країні після обмеження і заборони чотирьох десятків держав на авіарейси і залізничне чи автомобільне сполучення з Британії. Влада цих країн стурбована поширенням нового штаму коронавірусу, який виявили на півдні Англії.

Україна ж натомість наразі не закриває повітряного сполучення з Великою Британією, незважаючи на спалах там нового різновиду коронавірусної інфекції. Міністр інфраструктури Владислав Криклій тільки пообіцяв вести моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і в разі необхідності змінити рішення.

Голова британського уряду і лікарі заявляли, що новий штам може бути на 70% більш заразним і мати стрімке поширення.

Ситуація у Великій Британії краща, ніж навесні, бо є чіткі протоколи лікування

Нині ситуація у Великій Британії краща і більш контрольована, ніж вона була навесні, зазначив у ексклюзивному інтервֹ’ю Радіо Свобода консультант британського національного інституту неврології і нейрохірургії, президент Української медичної асоціації Великобританії Роман Грех.

Уже вироблені чіткі протоколи лікування, а первинна медична ланка – сімейні лікарі – мають більше знань і навичок у боротьбі з цією хворобою, каже він.

«Моя дружина працює сімейним лікарем. Зараз сімейні лікарі більш поінформовані, як діяти в цій ситуації. Лікарні так само виробили напрацьовану формулу, як лікувати «ковідних» пацієнтів. Маємо групу пацієнтів, яким запропонована вакцинація, вона працює безперебійно», – зауважив Роман Грех.

За словами Романа Греха, серед британців є високий рівень довіри до своєї системи охорони здоров’я і до тієї інформації про хворобу, яку поширює уряд. Відтак, Британія, яка почала кампанію вакцинації від COVID-19 два тижні тому, має високі шанси впоратися з поширенням пандемії, переконаний британський лікар.

Вакцинація корисна, але вона не є «рятівною соломинкою»

Масове щеплення і тривалі карантинні заходи не зведуть хворобу нанівець, переконаний Роман Грех. проте, за його прогнозами, з часом вірус поступово втрачатиме свої агресивні властивості, і кількість летальних випадків буде знижуватися.

Саме слово «мутація» не має викликати паніки у населення, вважає британський лікар, – адже саме завдяки цим процесам еволюціонувало людство.

Ймовірні мутації коронавірусу припускали і українські лікарі, зазначив в ексклюзивному скайп-коментарі лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв.

За його словами, знизити рівень тривоги в суспільстві зможе теза про те, що штами інших вірусів циркулюють обмежено і не обов’язково поширюються по всьому світі. З певною ймовірністю це можна сказати і про новий коронавірус.

«Про вірус ми нині мало знаємо, як він буде себе поводити. Ми повинні бути готові, що він буде мутувати. Як ми періодично маємо справу з новим штамом вірусу грипу, така ж ситуація нас очікує і з коронавірусом. Не варто думати, що ми подолаємо ось цю хвилю, і на цьому закінчиться. Цей коронавірус із нами надовго, очевидно, він буде змінюватися, будуть нові штами», – наголосив Юрій Жигарєв.

«Не можна казати, що цей штам новий. Про нього ми знали ще у вересні, знали про випадки зараження у Великій Британії. Але ці дослідження, їхнє проведення – річ достатньо дорога. Щоб не просто довести, що людина інфікована коронавірусом, а дослідити, яким саме штамом», – зауважив український лікар-інфекціоніст.

Наразі лікарі говорять про більшу контагіозність (заразність – ред.) нового штаму, але наразі мала ймовірність того, що він буде призводити до важкого перебігу захворювання. Це обнадійливий момент для України, зауважує Юрій Жигарєв, бо для української медицини важливою є кількість важких хворих, які потребують госпіталізації.

Інфекціоніст переконаний, що попри значущість вакцини в боротьбі з інфекційними захворюваннями, великих сподівань на неї у подоланні COVID-19 покладати не варто.

Вакцина є лише одним елементом із комплексу протиепідемічних заходів. Трапляються ситуації, коли щеплення дає частковий імунітет проти іншого штаму, водночас є випадки, коли цього імунітету практично немає. Це означає, що приходить новий штам, і треба робити нову вакцину, яка буде ефективна саме для нього, каже фахівець.