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22 грудня 2020, Київ 21:07
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Нове довкола COVID-19 на 21 грудня – відео

Нове довкола COVID-19 на 21 грудня – відео
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Нове довкола COVID-19 на 21 грудня – відео

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У Великій Британії запровадили суворі обмеження через зростання випадків інфікування новим штамом COVID-19. У Казахстані на фармацевтичному підприємстві в Караганді розпочали виробництво російської вакцини проти коронавірусу «Спутнік V», а Китай поширює свої власні вакцини проти COVID-19 серед його міжнародних партнерів. Про це та інше – у щотижневому огляді Радіо Свобода. (Відео AFP, Reuters, Ellume).

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