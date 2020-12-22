У Великій Британії запровадили суворі обмеження через зростання випадків інфікування новим штамом COVID-19. У Казахстані на фармацевтичному підприємстві в Караганді розпочали виробництво російської вакцини проти коронавірусу «Спутнік V», а Китай поширює свої власні вакцини проти COVID-19 серед його міжнародних партнерів. Про це та інше – у щотижневому огляді Радіо Свобода. (Відео AFP, Reuters, Ellume).