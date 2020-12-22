У Греції через COVID-19 заборонять колядувати

Влада Греції заборонила традиційне колядування на різдвяні свята, щоб запобігти поширенню коронавірусу, повідомило 22 грудня видання Ekathimerini, яке цитує заступника міністра цивільного захисту Греції Нікоса Хардаліаса.

Посадовець наголосив, що церквам буде дозволено відкритися лише на Різдво (у православній Греції святкується 25 грудня), Новий рік і Богоявлення (6 січня). Число відвідувачів обмежується залежно від розміру храму і становитиме від 25 до 50 осіб. Використання маски буде обов’язковим упродовж усієї служби.

Комендантська година з 21:00 до 5:00 залишиться чинною, поліція проводитиме посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання карантинних заходів на свята.

За минулу добу у Греції підтверджено 853 випадки коронавірусної інфекції, а також 83 смерті внаслідок COVID-19. Загалом від початку епідемії в країні зафіксовано понад 132 тисячі випадків цього захворювання.