Лідер боснійських сербів, який минулого тижня зустрічався з Лавровим, захворів на COVID-19

Голова Президії Боснії і Герцеговини, представник сербського народу Мілорад Додик захворів на COVID-19. У нього позитивний результат тесту на коронавірус і діагностована пневмонія, повідомив Університетський клінічний центр у Баня-Луці 22 грудня, через день після оголошення, що 61-річний Додик був госпіталізований через на той час нудоту і болі в шлунку.

«Стан здоров’я Мілорада Додика стабільний, він почувається добре і отримує необхідне лікування», – повідомили у клініці.

У заяві офісу Додика йдеться, що 19 грудня у нього був негативний тест на коронавірус після самоізоляції, яка знадобилася після зустрічі з людиною, інфікованою COVID-19 трьома днями раніше.

14 грудня у Сараєві з візитом перебував очільник МЗС Росії Сергій Лавров, який зустрічався із Мілорадом Додиком. Ця зустріч, серед іншого, ознаменувалася дипломатичним інцидентом із «подарунком» – 300-річною українською іконою з окупованого Луганська.