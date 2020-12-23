В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 537 дітей і 422 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, протягом минулої доби шпиталізували 2 979 людей, одужали 15 372 людини. 275 людей померли.

За добу провели 61 445 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 989 642 людини, одужали – 615 660, померли – 17 172.