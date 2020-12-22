ВООЗ підтримує обмеження на пересування людей до кращого розуміння нового штаму коронавірусу

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюґе назвав «розсудливими» обмеження на пересування людей, які понад 40 країн запровадили у зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу.

Ганс Клюґе підкреслив, що при цьому необхідно зберігати роботу систем постачання і життєзабезпечення, а також можливість перевезення пасажирів у випадках необхідності.

ВООЗ напередодні похвалила Велику Британію за виявлення і повідомлення про новий різновид коронавірусу, а також закликала утримуватись від паніки, вказавши, що мутації вірусів є постійним явищем.

Обмеження поїздок, щоб стримувати поширення, залишається розсудливим до часу, коли ми будемо мати більше інформації

«Обмеження поїздок, щоб стримувати поширення, залишається розсудливим до часу, коли ми будемо мати більше інформації. Повинні залишатися ланцюги постачання товарів життєвої необхідності та необхідні поїздки», – написав Ганс Клюґе у Twitter у вівторок.

Застереження посадовця з’явилося після того, як багато країн світу заборонили в’їзд людей з Великої Британії.

Окремі проблеми викликало рішення Франції заборонити не лише в'їзд пасажирів, але також і вантажного транспорту з британської території, спричинивши багатотисячні черги вантажних автомобілів по обидва боки протоки Ла-Манш.

Французькі та британські посадовці кажуть, що домовляються про умови поновлення вантажних перевезень.

ВООЗ планує окреме засідання для обговорення нового штаму коронавірусу, який виглядає більш заразним і, ймовірно, став причиною різкого підвищення кількості виявлених випадків COVID-19 у Великій Британії.

У вівторок представники ВООЗ повторили, що зараз ще нема досить інформації, щоб визначити, чи вплине новий штам на дієвість вакцин від коронавірусу.

Марія Ван Керхове, яка очолює одну з програм ВООЗ щодо COVID-19, сказала, що науковці перевіряють поведінку антитіл і очікують результатів упродовж наступних днів або тижнів.