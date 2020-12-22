Прем’єр Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти коронавірусу з послами країн G7 та ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн «Групи семи» (G7) та Європейського союзу, в перебігу якої обговорив, серед іншого, закупівлю Україною вакцини проти коронавірусу.

«Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини», – сказав Шмигаль.

Як передає пресслужба уряду, на зустрічі обговорювали також параметри державного бюджету на 2021 рік та залучення іноземних інвестицій.

«Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проєктів у різних галузях. Проєкти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні», – сказав Шмигаль.

У зустрічі взяли участь тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Японії – Такаші Кураї, Франції – Етьєн де Понсен, Італії – Давіде Ла Чечіліа, тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні Фредерік Коен, тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс і тимчасовий повірений у справах Канади в Україні Адам Барболет.

Міністерство охорони здоров’я України розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

Влада України покладається на програму COVAX за участю 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей.