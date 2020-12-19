28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден в тій чи іншій формі надавали Україні допомогу в протидії поширенню коронавірусної хвороби протягом 2020 року. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів», – йдеться у відповіді відомства.

Читайте також: Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини від COVID-19 через помилку на виробництві – Bloomberg

Судячи з даних міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати – спершу вони виділили 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги Україні. В жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.

13,8 мільйона з цієї суми за програмою «Міжнародна екстрена допомога» Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів. Ще 5,2 мільйона – це гуманітарна допомога Державного департаменту «для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії».

Детальний перелік вже отриманої допомоги від країн світу – в інфографіці нижче:

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки, йдеться у відповіді МЗС. Наприклад, естонський концерн BLRT Grоup долучився до створення Центру медичної допомоги у Дніпрі та закупівель апаратів штучної вентиляції легень для нього.

Як повідомляє міністерство, українська приватна компанія «Ілляшев та партнери», яка має вихід на ринок Естонії, співпрацює з неурядовою організацією «Товариство Червоного Хреста та Червоного Півмісяця» щодо «низки проєктів гуманітарної допомоги Україні у зв’язку із пандемією COVID-19». Ця допомога передбачає забезпечення захисними масками, костюмами та засобами гігієни.

Двічі протягом року президент Володимир Зеленський контактував із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо надання Україні гуманітарної допомоги. У липні з цього ж питання спілкувалися міністри охорони здоров’я двох країн Яаков Ліцман та Максим Степанов, які домовилися, що Україна зможе отримати ізраїльську вакцину, коли Тель-Авів завершить випробування.

Індія навесні надала Україні препарат гідроксихлорохін, який один час вважався одним із ймовірних ліків від коронавірусної хвороби. Крім того, уточнюють у МЗС, у вантажі індійської гуманітарної допомоги була партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії для українських військових, які виконують миротворчу місію в Демократичній республіці Конго.

Канада планує, окрім вже виділених коштів, надати 700 тисяч доларів до гуманітарного фонду для України, виділити 290 тисяч доларів для місцевих громад, а також засоби захисту й обладнання Національній поліції, Національній гвардії, Міністерству оборони, судовій системі та муніципальним органам.

Китай наразі розглядає надання владою провінції Гуандун товарів першої необхідності Київській області. Також МЗС повідомляє про «забезпечення комунікації» з офісом заснованика Alibaba Group Джека Ма щодо передачі Україні 50 тисяч тест-наборів для діагностики коронавірусу.

Читайте також: ВООЗ: Китай погодився прийняти слідчу групу, яка дослідить походження коронавірусу SARS-CoV-2

Уряд Німеччини, окрім наданої допомоги, працює над скеруванням 150 мільйонів євро кредиту на боротьбу з епідемією та передачею українському МОЗ 18 апаратів ШВЛ на суму понад 500 тисяч євро.

МОЗ також у травні на виконання доручення тодішнього віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка передав посольству України в Сингапурі інформацію «щодо можливості залучення гуманітарної допомоги з боку сінгапурського Фонду Temasek для боротьби з коронавірусом в Україні (15 тисяч ПЛР-тестів Fortitude 2.0)».

Держава-анклав Суверенний Мальтійський орден, розташована в Римі, окрім вже наданої допомоги, повідомила український МОЗ про можливість надання:

500 упаковок препарату Flectormed Medic (7 пластирів у кожній упаковці, діюча речовина – диклофенак, термін придатності – травень 2021 року),

500 упаковок Vicks Flu Giorno e Notte VICKS, у кількості (12+4 таблеток у кожній упаковці, діюча речовина – парацетамол, псевдоефедрину гідрохлорид, дифенгідраміну гідрохлорид, термін придатності – червень 2021 року)

МЗС також повідомляє про допомогу приватних компаній Туреччини. Зокрема Анкара організувала допомогу від мобільного оператора Lifecell: два апарати ШВЛ та безоплатні мобільні послуги для лікарів, пільговий мобільний зв’язок для громадян України.

Холдингова турецька компанія «Онур Груп» надала 10 мільйонів гривень лікарням Львова та області: три мобільні рентген-системи вартістю майже у 7 мільйонів гривень та інше медичне обладнання, засоби індивідуального захисту. Guris Holding надала допомогу у розмірі 1,1 мільйонів гривень Одеській області.

Limak Holding надала засоби індивідуального захисту, респіратори FFP2 та одну реанімацію в лікарні Києва. Турецько-українська асоціація бізнесменів TUID надала пральні машини турецької марки BEKO інфекційним лікарням у Львівській та Херсонській областях.

Читайте також: Низка європейських лідерів самоізолювалися через позитивний діагноз Макрона на COVID-19

Швейцарія заявила про готовність надати гуманітарну допомогу 11 лікарням на сході України на суму понад 1,5 мільйона франків (47,3 мільйона гривень). Як заявляє МЗС, Швейцарське бюро співробітництва в Києві планує надати буде для боротьби з короновірусом 200 000 франків (6,3 мільйона гривень).

«Федеральна вища технічна школа Цюриха та дирекція українського державного підприємства «Новатор» ведуть переговори щодо спільної розробки прототипу апарату ШВЛ з використанням досвіду українських та швейцарських експертів, а також залучення потужностей ДП «Новатор». Станом на 1 липня 2020 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії з метою створення передумов для фінансування швейцарським урядом проєкту з розроблення апаратів ШВЛ на базі ДП «Новатор» з використанням досвіду експертів Федеральної вищої технічної школи Цюриха», – йдеться у відповіді МЗС.

Читайте також: У Німеччині розпочався новий локдаун – на тлі рекорду смертності від COVID-19

Японія, своєю чергою, включила Україну до переліку держав, які можуть отримати безоплатну партію експериментального препарату для лікування COVID-19 Favipiravir, відомого в цій країні як Avigan в кількості 12,2 тисячі пігулок, яких може вистачити на понад сотню пацієнтів. Це стане можливо після спільних клінічних тестувань ліків.

У жовтні Кабінет міністрів ухвалив проєкт угоди з урядом Японії про «надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді лікарського засобу Favipiravir». Уряди обмінялися відповідними нотами 19 жовтня.

Крім того, японська компанія Medical&Biological Laboratories заявила про готовність передати 1000 пробних ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу FLUOROSEARCH Novel.

«Посольством України в Японії проведено переговори з представниками японської компанії «Marubeni Protechs Corporation» (входить до складу торговельного дому «Marubeni Corporation»), за результатами яких японська сторона висловила готовність надати медичні засоби/обладнання для протидії поширенню в Україні COVID-19. Питання визначення потреб української сторони опрацьовується з МОЗ України», – повідомили в дипломатичному відомстві.

Крім того, у МЗС нагадали й про допомогу, яку Україна надавала за кордон. 4 квітня Київ надіслав 20 українських медиків до Італії для допомоги в протидії епідемії коронавірусної хвороби.

«8 квітня 2020 р. Україна відправила до Італії п’ять тон спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Друга партія гуманітарної допомоги загальною вагою п’ять тон, що містила засоби дезинфекції, була направлена до Італії 15 квітня 2020 року», – йдеться в повідомленні.