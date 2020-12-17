ВООЗ: Китай погодився прийняти слідчу групу, яка дослідить походження коронавірусу SARS-CoV-2

Китай привітав плани Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію. Про це повідомив регіональний директор із надзвичайних ситуацій Західно-Тихоокеанського океану Бабтунде Оловокуре 17 грудня.

Як зазначив на пресконференції Оловокуре, така група має відправитися до Китаю на початку наступного місяця. Однак ООН ще обговорює з Пекіном її маршрут всередині країни.

Від початку пандемії вважалося, що патоген, який спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19, передався від людини до тварини на так званому «мокрому ринку» у Вухані, де продаються живі тварини, призначені для вживання в їжу.

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Однак зараз експерти припускають, що спалах лише посилився на ринку. Деякі генетичні ознаки вірусу вказують на те, що він походить від кажанів, і, можливо, передався людині через тварину-посередника.

Пошуки витоків коронавірусу призвели до зростання напруги між Китаєм і Сполученими Штатами, де адміністрація чинного президента Дональда Трампа звинуватила Пекін в намаганнях приховати перший спалах. Також Вашингтон закидав ВООЗ неспроможність зробити все можливе, аби стримати поширення хвороби і притягти Китай до відповідальності.

Пекін не був охочий погоджуватися на незалежне розслідування, але поступився міжнародному тиску в травні цього року. Тим не менш, переговори для узгодження рамок цього процесу зайняли місяці.

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Один із біологів, які мають поїхати до Уханю, повідомив, що місія може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Напередодні ВООЗ повідомила, що направить у китайський Ухань наступного місяця групу міжнародних експертів, щоб розслідувати походження коронавірусу.

Станом на зараз на хворобу COVID-19 захворіли більше ніж 73 мільйона людей по всьому світу, понад 1,6 мільйона людей померли.