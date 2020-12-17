До кінця року у Києві на лікування COVID-хворих виділять 400 млн грн – КМДА

Зекономлені кошти столичного медичного бюджету на 2020 рік у сумі понад 400 мільйонів гривень будуть використані до кінця року для забезпечення лікування хворих на COVID-19. Як передає пресслужба Київміськадміністрації, відповідний проєкт змін був розроблений на початку місяця.

«Постанова Кабінету міністрів України звільнила від оподаткування придбання товарів, робіт та послуг медичної галузі. Це дає нам змогу шляхом внесення змін до програми «Здоров’я киян» 2020-2022 вивільнені кошти спрямувати на нагальні потреби. У даному випадку – на забезпечення пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, якісним лікуванням», – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург.

За її словами, проєкт відповідного рішення винесли на розгляд Київської міської ради.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві – 1 512. Кількість зареєстрованих інфікованих коронавірусом у столиці від початку пандемії наближається до ста тисяч.