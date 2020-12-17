В Україні за минулу добу зафіксували 12 047 випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби, 16 грудня, виявили нових 12 047 випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 997 осіб; летальних випадків – 252; одужало – 12 939 осіб», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Згідно з повідомленням, за минулу добу здійснено 65 561 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в Україні захворіла 931 751 людина, одужали – 548 356, померли – 15 996.