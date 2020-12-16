ВООЗ направить в Ухань розслідувальну групу

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила 16 грудня, що направить у китайський Ухань наступного місяця групу міжнародних експертів, щоб розслідувати походження коронавірусу.

Досі лишається невідомим походження вірусу та як він вперше інфікував людини.

Спочатку вважали, що смертельний вірус передався від тварин людям на ринку, де продавалося м’ясо екзотичних тварин в Ухані. Але тепер експерти вважають, що спалах міг просто посилитися на ринку.

Фахівці припускають, що вірус походить від кажанів, але проміжна тварина-господар, яка передала його від летючих мишей людині, залишається невідомою.

Пошук джерела поширення вірусу раніше призвів до виникнення напруги, особливо між Пекіном та адміністрацією президента США Дональда Трампа, який звинуватив Китай у спробі приховати перший спалах коронавірусу.

Щоб вмовити Пекін погодитися на незалежне розслідування, знадобилося багато місяців переговорів.

Очікується, що розслідувальна місія триватиме 4-5 тижнів.

Фабіан Леендертц з Інституту Роберта Коха в Німеччині сказав, що ВООЗ не прагне покласти на когось провину за епідемію, а скоріше намагається «зрозуміти, що сталося, а потім подивитися, чи можемо ми на основі цих даних спробувати знизити ризик в майбутньому».