Низка європейських лідерів самоізолювалися через позитивний діагноз Макрона на COVID-19 

Кілька європейських політиків пішли на самоізоляцію після того, як стало відомо про позитивний діагноз президента Франції Еммануеля Макрона на COVID-19.

Після сповіщення від Єлисейського палацу про самоізоляцію повідомили голова Європейської ради Шарль Мішель, генеральний секретар Організації економічного співробітництва і розвитку Анхель Ґуррія, прем’єр-міністри Іспанії Педро Санчез, Португалії Антоніо Коста, Бельгії Александр Де Кру та голова уряду Люксембургу Ксав’є Бетель.

Макрон приймав членів групи ОЕСР з питань довкілля 14 грудня, а напередодні зустрічався з головами фракцій французького парламенту.

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Минулого тижня він також брав участь у дводенному саміті в Брюсселі разом з іншими європейськими лідерами.

17 грудня Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Його дружина Бріджит Макрон отримала негативний результат. Офіс прем’єр-міністра Франції Жана Касте повідомив, що в нього немає симптомів, але він також пішов на самоізоляцію, як і спікер парламенту.

Наразі невідомо, де саме міг заразитися президент Франції.