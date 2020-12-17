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17 грудня 2020, Київ 20:26
Новини | Коронавірус

Низка європейських лідерів самоізолювалися через позитивний діагноз Макрона на COVID-19 

Про діагноз Еммануеля Макрона стало відомо 17 грудня, перша леді Франції Бріджит Макрон отримала негативний результат

Кілька європейських політиків пішли на самоізоляцію після того, як стало відомо про позитивний діагноз президента Франції Еммануеля Макрона на COVID-19.

Після сповіщення від Єлисейського палацу про самоізоляцію повідомили голова Європейської ради Шарль Мішель, генеральний секретар Організації економічного співробітництва і розвитку Анхель Ґуррія, прем’єр-міністри Іспанії Педро Санчез, Португалії Антоніо Коста, Бельгії Александр Де Кру та голова уряду Люксембургу Ксав’є Бетель.

Макрон приймав членів групи ОЕСР з питань довкілля 14 грудня, а напередодні зустрічався з головами фракцій французького парламенту.

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Минулого тижня він також брав участь у дводенному саміті в Брюсселі разом з іншими європейськими лідерами.

17 грудня Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Його дружина Бріджит Макрон отримала негативний результат. Офіс прем’єр-міністра Франції Жана Касте повідомив, що в нього немає симптомів, але він також пішов на самоізоляцію, як і спікер парламенту.

Наразі невідомо, де саме міг заразитися президент Франції.

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