Харків без Кернеса: що далі?

У ніч на 17 грудня у берлінській клініці Шаріте внаслідок ускладнень COVID-19 помер міський голова Харкова Геннадій Кернес, який керував містом понад 10 років. Останні місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Кернес виграв навіть не перебуваючи в Україні. Хто ж тепер очолить Харків та які перспективи на політичній арені міста?

«Сьогодні вночі зупинилося велике добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем організму. Вічна память тобі, мій друже», – таке повідомлення з'явилося сьогодні зранку у телеграм-каналі бінесмена Павла Фукса і миттєво було розтиражоване харківськими соцмережами та ЗМІ.

Згодом смерть Геннадія Кернеса підтвердила і його громадянська дружина Оксана Гайсинська.

«Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий з кращих! Любимо і сумуємо... Боляче дуже», – написала своему instagram Гайсинська

Останнім прокоментував смерть мера Харкова його заступник та виконуючий обовязки міського голови Ігор Терехов.

«Поки можу сказати єдине – я, як його друг, та вся його команда, ми будемо разом продовжувати справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил та часу віддати цій шляхетній меті. Але життя розпорядилося інакше», – написав у своєму Facebook Терехов.

У Харкові оголосили триденну жалобу за померлим мером міста.

17,18 та 19 грудня у місті будуть приспущені прапори та діятиме заборона на проведення розважальних заходів.

Коли Кернес захворів на COVID-19?

Геннадій Кернес захворів на COVID-19 ще на початку вересня. Відразу ж соцмережами почали ширитися чутки, що начебто Кернес має важкий перебіг хвороби та впав у кому.

15 вересня хворобу мера міста підтвердив речник міської ради Юрій Сидоренко.

«Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликаний ним двостороннє запалення легенів. Про жодну кому, про жоден набряк мозку, інші фейки, які можуть виникнути у хворій, політично збоченій голові не йдеться», – сказав Сидоренко.

Тиждень Геннадій Кернес провів у Харківській лікарні. І вже 17 вересня його відправили на лікування у Німеччину, у всесвітньо відому клініку «Шаріте» через значне погіршення стану здоров’я.

«Ми наполягаємо, що всі чутки про кому, набряк мозку й інсульт є фейками, які спеціально запускаються. Погіршення лікарі пов’язують із пораненнями, які Геннадій Кернес отримав 28 квітня 2014 року під час пробіжки, на нього стався замах у результаті цього замаху було пошкоджено хребет, спинний мозок, одне з легень, печінка. Від цього Геннадій Кернес отямився, але COVID, на жаль, спровокував не лише запалення легень , але таке відлуння того пострілу», – заявив Юрій Сидоренко вже наступного дня після транспортування Кернеса у Німеччину.

Протягом трьох місяців інформації про стан здоров'я Кернеса було вкрай небагато.

У міській раді повідомляли, що його стан є стабільним, утім за весь цей час, попри цікавість містян та запити ЗМІ було опубліковане лише одне фото з клініки. Його розмістив у себе в Телеграм-каналі бізнесмен Павло Фукс 10 листопада 2020 року.

Таку обмеженість інформації у міській раді виправдовували тим, що начебто згідно із правилами клініки відео та фотозйомка у палаті Кернеса заборонена.

До Головного управління Національної поліції в Харківській області навіть надійшла заява про зникнення мера, відповідну новину розмістили на офіційному сайті поліції, утім згодом новина зникла. Чому ця інформація була видалена у поліції так і не пояснили.

Кернес і вибори

У Берліні Кернес залишався весь час, поки тривали місцеві передвиборчі перегони. Не зважаючи на хворобу Кернеса та його відсутність у Харкові його обрали єдиним кандидатом від «Блоку Кернеса «Успішний Харків».

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Кернес переміг в один тур.

62-річний політик став меров вже утретє, отримавши підтримку понад 60% харків'ян.

9 грудня 2020 року в Харкові відбулася перша сесія новообраної міської ради. Не дивлячись на те, що Геннадій Кернес так і не склав присягу, його навіть визнали мером.

Перед початком сесії голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова оголосила, що Геннадія Кернеса офіційно обрали мером міста і присягу він складати не повинен, адже очільником Харкова Кернес стає вже втретє, і присяга, яку він складав 24 листопада 2010 року, все ще є дійсною.

«Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови», – заявила Ольга Мозгова.

Хто ж керуватиме далі?

Виконувачем обов'язків мера було визнано його заступника – Ігоря Терехова, який всі три місяці, поки Кернес лікувався у Німеччині фактично керував містом.

І сьогодні, 17 грудня, за три місяці після шпиталізації, Геннадій Кернес помер. Утім, він формально залишається мером Харкова, адже його повноваження можуть бути припинені лише після того, як міська рада ухвалить рішення про взяття до відома факту смерті мера.

Ухвала ж такого рішення може бути лише після того, як буде отримана офіційна довідка про смерть із Німеччини.

Після цього обов'язки голови перейдуть до секретаря міської ради Ігоря Терехова. Саме він упродовж 15 днів має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити нові вибори.

Згідно із процедурою, парламент матиме 90 днів на обрання дати голосування.

Але попри те, що процедура доволі просто і зрозуміла, обрання нового мера може затягнутися на місяці,якщо не роки, попереджає керівниця мережі «Опора» Ольга Айвазовська:

«Клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк із дня дострокового припинення повноважень відповідного голови. На практиці, відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати і подекуди процедура не була виконана роками», – написала у своєму Facebook Айвазовська.

Хто саме наступним прийде до влади спрогнозувати важко, каже харківській медіатехнолог Олександр Костенко.

Якби вибори оголосили у найближчий час всі можливості зайняти крісло мера були б саме у Ігоря Терехова, розказав Костенко у коментарі Радіо Свобода:

Якби вибори відбулися найближчої неділі, то найбільші шанси були б у Терехова

«Якби вибори відбулися найближчої неділі, то найбільші шанси були б у Терехова. Але очікую, що на політичній арені Харкова знову з'явиться екс-губернатор Михайло Добкін. Під питанням – Олександр Фельдман, який програв Кернесу на минулих виборах. Утім найвірогідніше, що трійка лідерів виглядатиме саме так, і це не найкращий сценарій для Харкова, адже всі троє мають дещо «ватні» настрої», – каже Олександр Костенко.

На його думку, розраховувати на те, що демократичні проукраїнські сили об'єднаються і покажуть принаймні якійсь вагомий результат, відмінний від звичайних 10% – не варто

Медатехнолог вважає, що переділу влади у Харкові не буде, адже він вже відбувся.

«Це сталось тоді, коли був знайдений юридично обгрунтований шлях посадити в крісло керуючого Харковом Ігоря Терехова, – каже Костенко, – Слід очікувати, що тепер регіон будет повністю підконтрольний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Саме із ним пов'язують фігуру Терехова»

Також, на думку Костенко, не слід виключати зі списку потенційних претендентів на крісло мера і інших старих гравців харківської політичної арени.

Таких, як наприклад Володимир Скоробогач, який тривалий час був заступником голови обласної ради попереднього скликання, а останнім часом розвинув активну діяльність щодо теми COVID-19.

Або ж Михайло Добкін, який довгі роки працював та дружив із Кернесом.

Утім останній вже сьогодні заявив у ефірі телеканалу «Україна-24», що поки про висунення своєї кандидатури не думає.

«Геннадій Адольфович помер вночі і будо б верхом блюзнірства говорити про те, хто буде йти на його місце. Треба спочатку віддати йому шану», – сказав Добкін.

Із мером міста Геннадієм Кернесом попрощаються на початку наступного тижня.

Як заявили у міській раді, дата залежатиме від того, коли вдасться транспортувати тіло мера з Берліна до Харкова.

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