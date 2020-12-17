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17 грудня 2020, Київ 12:47
Політика

Про Зеленського, Порошенка, Авакова і українську мову. Одне з останніх інтерв’ю Геннадія Кернеса

Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня.

1 липня цього року Геннадій Кернес дав інтерв’ю Радіо Свобода, одне з останніх, в якому, зокрема, розповів про чинного президента Володимира Зеленського, п’ятого президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що вони «взагалі не спілкуються».

Крім того, Кернес заявив, що бере уроки української мови та не був у відпустці впродовж 15 років.

11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовила вже друга нирка, і він перебуває на стовідсотковому діалізі – штучному виведенні продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.

Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня і, як заявила виборча комісія 4 листопада, був обраний на неї втретє, отримавши понад 60 відсотків голосів.

7 листопада від його імені і з його електронним підписом надійшла електронна заява, яка стала підставою для його реєстрації як знову обраного міського голови.

Мерія Харкова і соратники Кернеса стверджували, що він найближчим часом повернеться до Харкова. Зокрема, наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова. Згодом його перший заступник Ігор Терехов повідомив, що міський голова має повернутися в Харків до 20 грудня.

Проте з кінця вересня ніяких реальних підтверджень про стан його здоров’я не було. Відтак кілька разів з’являлися й чутки про смерть Кернеса, які в міськраді і серед його прихильників заперечували.

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    Власта Лазур

    Політичний журналіст, автор проєкту #ВЄвропі, ведуча щотижневої політично-аналітичної програми «Свобода Live». До команди Радіо Свобода приєдналася у червні 2018 року. До Радіо Свобода працювала у телевиробництві. Була журналістом, продюсером та редактором на загальноукраїнських телеканалах.

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