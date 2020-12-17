Офіс президента відреагував на смерть Кернеса

В Офісі президента України відреагували на повідомлення про смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

«Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках. Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою.Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса», – йдеться в повідомленні ОПУ у фейсбуці.

В Офісі президента висловили співчуття близьким, родині та харків’янам у зв’язку зі смертю Кернеса.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня після майже трьох місяців лікування від наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 у Німеччині. У Харкові оголосили триденну жалобу, про дату і місце похорону наразі не повідомляли.

Геннадій Кернес, який став мером на третій термін заочно, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.