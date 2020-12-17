У Харкові оголосили 3-денну жалобу через смерть Кернеса

У Харкові у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17, 18 і 19 грудня оголошені днями жалоби. Як повідомляє пресслужба мерії, відповідне розпорядження підписав секретар міськради Ігор Терехов.

У ці дні приспустять прапор України і прапори Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах й організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи і спортивні змагання.

Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня після майже трьох місяців лікування від наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 у Німеччині.

Про дату і місце похорону наразі не повідомляли.

61-річний Геннадій Кернес, який став мером на третій термін заочно, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.