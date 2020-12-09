Без Кернеса: у Харкові відбулася перша сесія новообраної міської ради

9 грудня 2020 року в Харкові відбулася перша сесія новообраної міської ради. Не дивлячись на те, що Геннадій Кернес через хворобу так і не склав присягу, його було визнали мером.

Сесія розпочалася о 10 годині ранку. Під стінами міської ради на новообраних депутатів чекали два пікети, у яких взяли участь близько 500 людей. Учасники одного з пікетів вимагали закриття заводу «Коксохім». Петиція до президента України про припинення роботи заводу, який забруднює повітря, набрала потрібну кількість підписів та потрапила на розгляд до Володимира Зеленського. Утім, президент лише пообіцяв посилити контроль за роботою заводу.

Другий пікет проводили представники кількох політичних сил та громадських організацій. Учасники пікету прийшли під стіни міської ради із плакатами та сміттєвими баками, на яких були фотографії депутатів, яких активісти вважають проросійськими.

«Будь-якого депутата, який буде дивитись у бік РФ, ми у сміттєвому баку відправимо у Ростов», – заявили учасники акції.

Обидва пікети пройшли мирно, учасники розійшлися відразу після початку сесії.

До Харківської міської ради обрали 84 депутати, серед яких 25 жінок та 59 чоловіків. Четверо обранців – офіційно безробітні, також у складі міської ради є один пенсіонер.

Перед початком сесії голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова оголосила, що Геннадія Кернеса офіційно обрали мером міста і присягу він складати не повинен, адже очільником Харкова Кернес стає вже втретє, і присяга, яку він складав 24 листопада 2010 року, все ще є дійсною.

«Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови», – заявила Ольга Мозгова.

Також шляхом таємного голосування був обраний секретар міської ради, який виконуватиме обов’язки міського голови на час відсутності Кернеса. Його кандидатуру подав сам Кернес за допомогою електронного листа. У низки депутатів такий шлях подання викликав обурення, зокрема, депутат від Блоку Світличної «Разом» Ігор Черняк заявив, що в міськраді за відсутності Кернеса відбувається узурпація влади.

«Час іде і нічого не змінюється. Зараз «кнопками» стали всі і одразу. Ми голосуємо за кота у мішку. Покажіть документи з підписом Кернеса, у нас все чітко прописано в законі. Відбувається узурпація влади окремими людьми з оточення Кернеса. І ті, хто візьме участь, – вони мають нести відповідальність», – заявив з трибуни Черняк

Попри спротив низки депутатів, голосування все ж таки відбулося, новим секретарем міської ради був обраний Ігор Терехов, який обіймав цю посаду і під час минулого скликання.

Загалом на першій сесії розглянули дев’ять питань, останнє з яких – підвищення заробітної плати міського голови. Згідно з рішенням новообраної міської ради, під час третього строку мер міста Кернес буде отримувати надбавки за ранг, вислугу років та секретність, також йому надається п’ятивідсоткова надбавка за науковий ступінь.