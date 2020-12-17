«Опора»: не факт, що вибори міського голови Харкова пройдуть найближчим часом

Вибори міського голови Харкова після смерті Геннадія Кернеса можуть не відбутися найближчим часом, заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

За її словами, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень чи смерті міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді затягувалася на роки.

«Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або смерті, функції міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів – питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту і може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом», – написала Айвазовська на своїй сторінці у фейсбуці 17 грудня.

Вона нагадала, що позачергові вибори проводяться двічі на рік: в останню неділю березня й останню неділю жовтня.

Затягування процесу, за словами Айвазовської, можливе у з’язку з:

затримкою передачі й отримання місцевою радою офіційного свідоцтва про смерть;

неухваленням радою рішення про припинення повноважень міського голови у зв’язку зі смертю;

невчасним ухваленням рішення (за 60 днів до останньої неділі березня 2021 року) ВРУ про призначення позачергових виборів.

Відповідно до частини 1 статті 195 Виборчого кодексу позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня позачергових місцевих виборів. Якщо Верховна Рада не ухвалить відповідного рішення про позачергові вибори до кінця січня 2021 року (за 60 днів до 28 березня), вибори можуть бути призначені вже на останню неділю жовтня, додала Айвазовська.

Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня після майже трьох місяців лікування від наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 у Німеччині.

Про дату і місце похорону наразі не повідомляли.

61-річний Геннадій Кернес, який став мером на третій термін заочно, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.