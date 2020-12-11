У Харкові повідомили, що сталося з Кернесом

У Харкові його друг і соратник Павло Фукс і речник міської ради Юрій Сидоренко повідомили, що сталося з Геннадієм Кернесом, переобраним міським головою Харкова. Він уже майже три місяці перебуває на лікуванні в Німеччині і став мером на третій термін заочно.

У Кернеса відмовила вже друга нирка, і він перебуває на стовідсотковому діалізі – штучному виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму, повідомив Фукс виданню «НВ».

Коли могла відмовити перша нирка, він не уточнив.

Цю інформацію підтвердив низці засобів інформації речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

«На сьогодні у нього дві нирки не працюють. Я не знаю, чи сьогодні, чи вчора [відмовила друга нирка]», – сказав він «Суспільному» телебаченню.

«Лікарі прогнозів не дають», – додав він в інтерв’ю виданню «Харків Times».

«Наступного тижня буде ясно, чи вплине це на дату повернення» Кернеса до Харкова, уточнив він агентству «Інтерфакс-Україна».

«Зі слів його родини, плани щодо повернення Кернеса в Харків до Нового року залишаються в силі. Я думаю, що такі плани сім’ї є обнадійливими», – також сказав Сидоренко агентству «РБК-Україна».

Тим часом син міського голови Кирило Кернес, який є депутатом Харківської обласної ради, заявив, що не має інформації про відмову нирок у його батька.

Але, як повідомляє видання KharkivToday, він сам говорив із батьком телефоном востаннє ще тиждень тому.

Син Кернеса також поставив під сумнів дату 30 грудня, про яку повідомляли як про день повернення Харківського міського голови до України.

«Я не кажу, що він повернеться 30 грудня, але він точно дуже скоро повернеться», – сказав Кирило Кернес.

Цю дату, 30 грудня, назвав згаданий Павло Фукс, який написав про це в своєму телеґрамі 8 грудня. За його словами, він розмовляв із Геннадієм Кернесом телефоном, і той сказав йому, що «планує 30 грудня бути вдома».

9 грудня Фукс прийшов на першу сесію новообраної Харківської міської ради, на якій підтвердили повноваження Кернеса заочно, без складення ним присяги.

«Стан Кернеса середній, він вночі на апаратах. Інсульту не було, все це чутки, фотографуватися не хоче, тому що лежить в трубках. Він повернеться 30-го і відразу хоче приступити до роботи, йому тут все обладнають», – сказав того дня Фукс.

61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.

Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня і, як заявила виборча комісія 4 листопада, був обраний на неї втретє, отримавши понад 60 відсотків голосів.

7 листопада від його імені і з його електронним підписом надійшла електронна заява, яка стала підставою для його реєстрації як знову обраного міського голови.

Мерія Харкова і соратники Кернеса досі стверджували, що в нього все добре і він найближчим часом повернеться до Харкова. Зокрема, наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова. Згодом його перший заступник Ігор Терехов повідомив, що міський голова має повернутися в Харків до 20 грудня.

Проте з кінця вересня ніяких реальних підтверджень про стан його здоров’я не було. Відтак кілька разів з’являлися й чутки про смерть Кернеса, які в міськраді і серед його прихильників заперечували.