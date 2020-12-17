Президент Франції Макрон захворів на COVID-19

Президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив Єлисейський палац.

За повідомленням, у 42-річного Макрона проявилися симптоми інфекції. Він піде на самоізоляцію на тиждень, проте продовжить працювати.

Раніше COVID-19 перенесли такі лідери держав, як президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Вони одужали.

У Франції діють жорсткі карантинні заходи, зокрема нічна комендантська година. Всього у Франції за час епідемії заразилися близько 2,5 мільйона людей, близько 60 тисяч померли.