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17 грудня 2020, Київ 12:44
Новини | Міжнародні

Президент Франції Макрон захворів на COVID-19

За повідомленням, у 42-річного Макрона проявилися симптоми інфекції. Він піде на самоізоляцію на тиждень, проте продовжить працювати

Президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив Єлисейський палац.

За повідомленням, у 42-річного Макрона проявилися симптоми інфекції. Він піде на самоізоляцію на тиждень, проте продовжить працювати.

Раніше COVID-19 перенесли такі лідери держав, як президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Вони одужали.

У Франції діють жорсткі карантинні заходи, зокрема нічна комендантська година. Всього у Франції за час епідемії заразилися близько 2,5 мільйона людей, близько 60 тисяч померли.

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