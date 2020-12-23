Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин – Шмигаль

Уряд активно працює, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлі вакцин. Майже три мільярди гривень вже закладено у держбюджеті. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», – сказав Шмигаль.

За його словами, «опрацьовується можливість» закупівлі вакцин проти COVID-19 спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.

«Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось», – сказав прем’єр.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації. Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

В Україні станом на 23 грудня на COVID-19 захворіли 989 642 людини, одужали – 615 660, померли – 17 172.