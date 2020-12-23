Коронавірус: Кабмін пропонує штрафувати за порушення режиму самоізоляції

Кабінет міністрів України пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення режиму самоізоляції в зв’язку з COVID-19. Про це урядовці говорили на засіданні 23 грудня.

Зокрема, пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19.

Проєкт закону пропонує наступне: «Порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Відповідно до проєкту, порушників режиму самоізоляції штрафуватимуть на суму від 3 400 до 8 500 гривень.

Верховна Рада України 17 грудня ухвалила закон про відповідальність для підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.

Документ передбачає штраф для підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство і допустили в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину відвідувачі без без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень).

В Україні від 21 листопада діють штрафи для громадян за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок на суму від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

В Україні станом на 23 грудня на COVID-19 захворіли 989 642 людини, одужали – 615 660, померли – 17 172.