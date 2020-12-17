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17 грудня 2020, Київ 14:16
Новини | Коронавірус

Рада запровадила штрафи для підприємств за відвідувачів без масок

За відвідувачів без маски, що закриває роті і ніс, підприємства і установи можуть оштрафувати на суму в розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень)

Верховна Рада України 17 грудня ухвалила закон про відповідальність для підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.

Документ передбачає штраф для підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство і допустили в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину відвідувачі без без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень).

Згідно з законом, складати постанови про накладення штрафів і застосування фінансових санкцій будуть уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

В Україні від 21 листопада діють штрафи для громадян за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – йдеться в законі.

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