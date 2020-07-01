Уряд хоче посилити відповідальність юросіб за недотримання маскового режиму

Кабінет міністрів України на засіданні 1 липня схвалив законопроєкт Мін’юсту, яким пропонується посилити адміністративну відповідальність власників громадських установ і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Світова практика показала, що своєчасні протиепідемічні заходи, зокрема карантинні, є ефективними в боротьбі з COVID-19. Так, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує урядам заохочувати громадян до носіння масок в місцях, де є висока небезпека зараження і важко дотримуватись соціальної дистанції», – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

У Мін’юсті розробили проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

«На жаль, послаблення карантинних заходів суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок. Крім того, в деяких магазинах, торгових центрах і громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину і відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту», – додав міністр.

Зважаючи на це, за його словами, необхідним є встановлення адміністративної відповідальності за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без масок чи респіраторів, та встановлення відповідальності для підприємств, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство.

«Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок для громадян України і окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок», – сказав Малюська.

За його словами, при цьому штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені – у разі, якщо законопроєкт схвалить парламент.

«Так, за загальними правилами карантину, які діють на сьогодні, штраф за відсутність маски для громадян складає 17 тисяч грн. Натомість законопроєктом передбачено штраф від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це всього 170-255 грн. Для посадових осіб розмір штрафу залишається незмінним. Водночас для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму будуть збільшені та становитимуть від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн)», – сказав міністр.

Станом на 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 9 548 пацієнтів, померли 1 173.

За червень кількість виявлених випадків COVID-19 у світі зросла більш як на 65% – із 6,18 млн до 10,4 млн випадків.

Зростання кількості виявлених випадків хвороби в Україні в уряді пояснили тим, що люди перестали дотримуватись обмежень.