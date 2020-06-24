МОЗ готується відкривати другу хвилю лікарень, призначених для пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я готується відкривати другу хвилю лікарень, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Про це на брифінгу у Києві заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«У деяких областях із таким ставленням громадян різке зростання кількості осіб, яких госпіталізують, збільшується. У зв'язку з цим нам необхідно відкривати другу хвилю», – наголосив міністр.

Він додав, що окрім зростаючої кількості госпіталізованих з COVID-19, зростає також кількість людей із пневмонією.

Як повідомив журналістам державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні підготовлено 11 576 ліжок у лікарнях другої хвилі.

За його словами, з 23 тисяч ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнти з COVID-19 займають 3895, з них 350 – у відділеннях інтенсивної терапії. На штучній вентиляції легень перебувають 82 пацієнти.

Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч, померла 1 051 людина, одужали 17 409. За минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд: попередній, 921 хворий за добу, було зафіксовано 18 червня.