У Києві закладам громадського харчування дозволили приймати відвідувачів всередині

У Києві заклади громадського харчування зможуть приймати відвідувачів всередині. Про це мовиться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 22 червня.

Зазначається, що між сусідніми столами має бути відстань щонайменше 1,5 метра. За одним столом можна розмістити не більше чотирьох людей. Столики можуть бути розділені перегородками, які обмежують контакти між відвідувачами.

Працівники закладів мають носити медичні маски чи респіратори, окуляри та одноразові рукавички.

Відвідувачів не мають права входити до закладу самостійно – їх має супроводжувати персонал.

Заборонено функціонування дитячих кімнат, проведення свят, та заходів для понад 10 осіб, приготування їжі на відкритих кухнях та функціонування буфетів з самообслуговуванням.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці за минулу добу виявили 61 інфікованого коронавірусом. Троє хворих померли.

На сьогодні в столиці вже 4429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірусу забрав життя 101 мешканця Києва.