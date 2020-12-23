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23 грудня 2020, Київ 17:03
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«COVID-19 vs. ЄВРОПА» – як країни старого світу боролися з коронавірусом у 2020 (відео)

«COVID-19 vs. ЄВРОПА» – як країни старого світу боролися з коронавірусом у 2020 (відео)
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«COVID-19 vs. ЄВРОПА» – як країни старого світу боролися з коронавірусом у 2020 (відео)

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Після Китаю, звідки й почалася пандемія коронавірусу, другою гарячою зоною та епіцентром розповсюдження стала Європа. Переповнені лікарні, рекордна смертність, локдауни та надія на колективний імунітет. Радіо Свобода зв’язалося із лікарями, медсестрами та простими людьми з європейських країн, які по-різному зустріли вірус та боролися із ним. Тож далі про те, як Європа ледь не програла «ковіду», і як буде боротися з ним у 2021-му?

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