Після Китаю, звідки й почалася пандемія коронавірусу, другою гарячою зоною та епіцентром розповсюдження стала Європа. Переповнені лікарні, рекордна смертність, локдауни та надія на колективний імунітет. Радіо Свобода зв’язалося із лікарями, медсестрами та простими людьми з європейських країн, які по-різному зустріли вірус та боролися із ним. Тож далі про те, як Європа ледь не програла «ковіду», і як буде боротися з ним у 2021-му?