У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків COVID-19

У світі за тиждень виявили майже 3,4 мільйона нових випадків COVID-19, свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

За тиждень до цього у світі зафіксували понад 4,5 мільйона нових випадків.

Загалом наразі на планеті зафіксували понад 80,7 мільйона випадків заражень. Офіційно майже 45,7 мільйона людей одужали, 1 764 317 – померли.

В Євросоюзі 27 грудня почалася масова вакцинація від COVID-19. Напередодні в країни ЄС були доставлені десятки тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech. Першими вакцину отримали літні люди, що живуть у будинках для людей похилого віку, і медичні працівники.