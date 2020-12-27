«V-Day»: в Європі стартувала масова програма вакцинації від COVID-19

У більшості країн Європейського союзу почалася масова програма вакцинації від COVID-19 для найбільш вразливих груп. 27 грудня вже охрестили як «V-Day».

За день до цього країни Європи отримали вантажі з вакциною Pfizer/BioNTech.

У Чехії прем’єр Андрей Бабіш був першим, хто отримав вакцину. Йому вкололи дозу у військовому госпіталі в Празі.

«Вакцина прибула з Європейського союзу вчора, це надія, надія, що ми повернемося до нормального життя», – сказав Бабіш перед ін’єкцією.

Словацький президент Зузана Чапутова та болгарський міністр охорони здоров’я Костадін Анґелов були також серед політиків, яких вакцинували в прямому ефірі, щоб посилити довіру людей до ефективності й безпеки вакцини.

Політики та експерти попереджають, що має минути кілька місяців, поки вакцина не стане широкодоступною для всіх. Вони звертають увагу, що й надалі необхідно носити маски, дезінфікувати руки й дотримуватися безпечної дистанції.

Європейська комісія заявила, що домовилася про 2 мільярди доз вакцин від кількох виробників.

У країнах ЄС зафіксували щонайменше 16 мільйонів випадків коронавірусної інфекції та понад 336 тисяч смертей з моменту початку пандемії навесні.