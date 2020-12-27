В Європі почалася вакцинація від COVID-19 (відео)

В Євросоюзі в неділю, 27 грудня, почалася вакцинація від COVID-19. Напередодні в країни ЄС були доставлені десятки тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech. Першими вакцину отримали літні люди, що живуть у будинках для людей похилого віку, і медичні працівники. В Італії, яка навесні стала осередком поширення цієї хвороби в Європі, першими вакцинували медичних працівників. Глава регіону Лаціо, лідер Демократичної партії Італії Нікола Дзінгаретті назвав цей день «початком кінця пандемії». У Чехії першим вакцину отримав прем'єр-міністр Андрій Бабіш, заявивши при цьому, що для Європи прибуття препарату означає надію на «повернення до нормального життя». У Берліні вакцину отримали дві леді, що живуть у будинку для літніх людей. Одна з них – Гертруда Хаасе, якій 101 рік. Вона повідомила, що нічого особливого під час введення вакцини не відчула, але щаслива бути вакцинуватися однією з перших. За даними Університету Джонса Гопкінса станом на 27 грудня, у всьому світі від COVID-19 померли понад мільйон сімсот тисяч осіб. Понад 80 мільйонів інфікувалися від початку пандемії, 45 мільйонів пацієнтів одужали. (Відео Reuters)