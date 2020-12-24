У США вакцинували перший мільйон людей від COVID-19, і Байдена теж. А що Путін?

Понад один мільйон громадян США отримали першу дозу вакцини від COVID-19, повідомляє російська служба «Голосу Америки»​. Пройшов перший етап щеплення і обраний президент Джо Байден. Хоча, наразі не ясно, чи вдасться до кінця грудня здійснити заплановану вакцинацію 20 мільйонів американців.

«Сьогодні США досягли попередньої, але важливої віхи – більше одного мільйона людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19 відтоді, як 10 днів тому розпочалася вакцинація», – сказав директор Центру з контролю і профілактики захворювань Роберт Редфилдвін.

Між тим, провідний радник урядової програми зі щеплення Монсеф Слау заявив у ході телефонної пресконференції, що мета уряду вакцинувати 20 мільйонів до кінця грудня «навряд чи буде досягнута».

При цьому, за його словами, США як і раніше мають намір вакцинувати 100 мільйонів чоловік до кінця першого кварталу 2021 року і ще 100 мільйонів до кінця другого.

Три мільйони доз вакцин були доставлені в різні регіональні медичні центри США минулого тижня. Кампанія загальної вакцинація населення від коронавірусу першою офіційно схваленою вакциною, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech – розпочалося 14 грудня 2020 року.

​Обраний президент США Байден уже щепився

Обраний президент США Джо Байден публічно щепився першою дозою вакцини від COVID-19 21 грудня у лікарні свого рідного штату Делавер.

«І немає про що турбуватися», – сказав 78-річний Байден, який раніше анонсував такий крок: вакцинуватися публічно, щоб переконати американців у необхідності пройти щеплення, щоб зупинити епідемію коронавірусу.

Байдена щепили тією ж вакциною, якою щеплюють усіх американців –Pfizer і BioNTech.

Обраний президент Джо Байден за своїм віком належить до групи ризику щодо COVID-19.

Байден також попросив дослухатися порад медиків і протягом Різдвяних иа новорічних свят носити маски, уникати подорожей та великих компаній.

Окрім цього, Джо Байден похвалив адміністрацію чинного президента Дональда Трампа за те, що влада швидко розгорнула програму вакцинування.

Байден обіцяє, що, заступивши до роботи на президентській посадуі 20 січня 2021 року, зробить боротьбу з пандемією коронавірусу пріоритетом.

Обрана віцепрезидентка Камала Гарріс, як очікують, вакцинується наступного тижня, а дружина Байдена Джил – через кілька днів.

Яка статистика у США і Росії?

Сполучені Штати Америки є однією із країн із найбільшим рівнем виявлення інфікованих коронавірусною інфекцією. Причому, тести на COVID-19 віднедавна продаються у аптеках, їх можна проходити вдома самостійно і коштують вони недорого.

Від початку пандемії, за даними американського Університету Джонза Гопкінза, у США зареєстровано понад 18 мільйонів випадків COVID-19, а понад 319 тисяч людей померли.

У Росії станом на 23 грудня зафіксували рекордну смертність – 635 померлих від COVID-19, і рекордну кількість інфікованих – 9 935 нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільше хворих виявили у Москві – понад 8 тисяч – і це теж найвищий добовий показник.

Загальна кількість людей, у яких був виявлений коронавірус, у Росії наближається до 3 мільйонів, а кількість померлих за офіційними даними перевищила 50 тисяч (а це далеко не всі померлі від COVID-19).

Якщо орієнтуватися на дані «Росстату», це число може бути приблизно вдвічі більшим, адже так звана надлишкова смертність цього року у Росії перевищує 100 тисяч людей.

Після публічної вакцинації Джо Байдена журналісти запитали президента Росії Володимира Путіна чи збирається він пройти щеплення схваленою для масової вакцинації російською вакциною «Спутник V».

Відреагував речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Президент постійно займається питаннями вакцинації людей, саме він є тим мотором, який зараз усі відомства підштовхує максимально до масової вакцинації у всіх регіонах», – сказав 22 грудня Пєсков, не давши прямої відповіді на запитання.

Раніше, під час щорічної пресконференції президент Росії Володимир Путін вкотре наголосив, що російська «вакцина ефективна і безпечна, тому не бачу ніяких причин, не вакцинуватися».

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