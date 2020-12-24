В Україні на COVID-19 від початку пандемії захворіли понад мільйон людей – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 488 дітей і 445 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 001 132 людини, одужали – 631 435, померли – 17 395.

За даними міністра, протягом минулої доби шпиталізували 2 721 людину, одужали 15 775 людей. 223 людей померли.

За добу провели 66 358 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) і Донецькій (636) областях.