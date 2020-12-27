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27 грудня 2020, Київ 16:59
Новини | Коронавірус

Кремль анонсував, що Путін вирішив зробити щеплення від COVID-19 російською вакциною

Речник: Путін сказав, що він сам це обов’язково зробить. Він сказав, що буде робити щеплення

Президент Росії Володимир Путін вирішив зробити щеплення від COVID-19 російською вакциною Sputnik V, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Россия 1».

«Ми маємо право очікувати, що в осяжній перспективі президент сам розповість про ухвалене рішення. Він, власне, і сказав, що він сам це обов’язково зробить. Він сказав, що буде робити щеплення, що він ухвалив таке рішення і він чекав завершення всіх формальностей», – заявив Пєсков.

У серпні Росія повідомила, що першою у світі розробила вакцину від COVID-19.

11 листопада творці російської вакцини «Спутнік V» відзвітували про перші результати третьої фази клінічних випробувань. Вони стверджують, що ефективність становила 92 відсотки.

Згодом Росія подала до Всесвітньої організації охорони здоров’я заявку на сертифікацію вакцини «Спутнік V».

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