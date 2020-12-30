Цинк, вітаміни D та С і COVID-19: міфи, правда і рекомендації

За неофіційним даними, попит на вітаміни в Україні від початку пандемії суттєво зріс і «залишається стабільно високим». Найчастіше, кажуть, українці шукають вітамін D, цинк та вітамін С. Однією із причин зростання попиту називають поширення інформації про те, що нібито «прийом низки вітамінів і мікроелементів знижує ризик ускладнень при COVID-19». Всесвітня організація охорони здоров’я та Міністерство охорони здоров’я України у відповідь на запити Радіо Свобода наголосили: наукових даних щодо ефективності вказаних вище вітамінів у профілактиці чи лікуванні COVID-19 наразі немає.

Попит на вітаміни в Україні суттєво зріс від початку пандемії і «залишається стабільно високим», повідомив Радіо Свобода сервіс Liki24.com.

«П’ємо вітамін D з весни в профілактичному дозуванні всією родиною, коли ще ніхто не говорив про його використання під час лікування COVID-19. Продовжуємо пити і зараз. Собі ще взимку перевіряла – був дефіцит, тому 2 місяці за призначенням лікаря пила по 4000 МО», – відповіла на запитання Радіо Свобода жителька Києва Лілія.

«Вживаю вітамін D, бо мені його прописали одразу двоє спеціалістів різних профілів, і сподіваюся, що, зокрема, здійснюю цим профілактику. Родичам теж купила для профілактики», – зауважила інша жителька столиці Лія.

«Наші лікарі рекомендують для профілактики. Якщо є хоч найменший шанс вберегтися – варто пити», – каже киянка Олена.

За даними сервісу Liki24.com, найчастіше користувачі сервісу шукають саме вітамін D: і для дорослих, і для дітей – за останні два тижні жовтня кількість таких запитів зросла вдвічі. Попит на цинк, додають, збільшився всемеро, а на вітамін С – удесятеро. При цьому ціни на вітаміни в аптеках, зазначає сервіс, залишаються стабільними.

Радіо Свобода звернулося до української Держлікслужби із запитаннями про попит і ціни. Однак на момент виходу матеріалу відповіді не отримало.

«Різні науковці активно досліджують ефективність вітаміну D проти вірусу SARS-CoV-2»

Фахівці вказують, що такий попит на вітаміни зумовлений, зокрема, постійними повідомленнями в засобах інформації про необхідність зміцнення імунітету в період пандемії COVID-19 та появою «досліджень про те, що прийом низки вітамінів і мікроелементів знижує ризик ускладнень при COVID-19». Зокрема, найбільше пишуть про вітамін D.

Ексочільниця МОЗ України Уляна Супрун опублікувала перелік деяких досліджень і зауважила: «Різні науковці активно досліджують ефективність вітаміну D проти вірусу SARS-CoV-2, та наявних даних поки недостатньо, щоб остаточно всім рекомендувати вживати такі пігулки. Однак, попередні результати такі: низка досліджень демонструють, що люди, які мають дефіцит вітаміну D, ймовірно, мають вищі ризики захворіти на COVID-19 та мати тяжчий перебіг хвороби».

Є повідомлення про те, що «нестача вітаміну D призводить до важких форм COVID-19». Писали про вітамін D і цинк «як щит від коронавірусу» і про те, що «необхідний рівень цинку в організмі може знизити ймовірність інфекційних захворювань дихальних шляхів, пневмонії та її ускладнень» тощо.

ВООЗ і МОЗ наголошують: наукових даних щодо ефективності вітамінів D і С та цинку в профілактиці COVID-19 немає

Дотепер не отримано наукових даних щодо їх ефективності у профілактиці COVID-19

«Дотепер не отримано наукових даних щодо їх (вітамінів D і С та цинку – ред.) ефективності у профілактиці COVID-19, – повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України у відповідь на запит Радіо Свобода. – З метою забезпечення протистояння коронавірусній хворобі (COVID-19) наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 квітня 2020 року №762 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 липня 2020 року №1653) затверджено протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого зазначені у запиті вітаміни відсутні».

ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19

«Наразі немає рекомендацій щодо використання поживних мікроелементів у лікуванні або профілактиці COVID-19», – наголосив у відповідь на запит Радіо Свобода доктор Ярно Хабіхт, голова офісу ВООЗ в Україні. І додав, що «ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19».

Комаровський: «Все, що ви чули про цинк, про вітамін D, про вітамін С – це все немає ніякого стосунку до можливості захворіти»

Відомий український дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що «чарівних пігулок», які можна пити і не захворіти на COVID-19, наразі не існує: «Все, що ви чули про цинк, про вітамін D, про вітамін С – це все немає ніякого стосунку до можливості захворіти».

Багато лікарів, багато сучасних протоколів рекомендують людям не допускати дефіциту в організмі вітаміну D, вітаміну С і цинку

За його словами, лише вакцинація дає шанс запобігти інфікуванню коронавірусом. (У МОЗ планують впродовж 2021–2022 років вакцинувати від COVID-19 щонайменше 50% українців).

«На сьогодні найбільше лікарі бояться не того, що ви захворієте, а того, що ви захворієте важко. І є дані про те, що ймовірність переходу хвороби у важку форму, яка є в 5-15% людей, які захворюють, так ось ймовірність залежить від того, є у вас в організмі дефіцит цинку, є у вас в організмі вітамін D, є у вас в організмі вітамін С. І так, багато лікарів, багато сучасних протоколів рекомендують людям не допускати дефіциту в організмі вітаміну D, вітаміну С і цинку. У крайньому разі, так, напевно, якщо ви захворіли, то це не завадить, дози будете з вашим лікарем узгоджувати. Але сам факт, захворієте ви чи не захворієте, залежить тільки від двох факторів: від того, з якою кількістю вірусу ви зустрінетесь і від того, в якому стані буде ваш організм на момент зустрічі. Ви можете кілограмами їсти вітамін D, цинк, але нічого з цього не вийде. Головне – повітрообмін і стан слизових оболонок, і тільки потім – всі вітаміни, мікроелементи».

«Вітамін D може вироблятися у шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу»

Мікроелементи – такі, як вітаміни D і C та цинк – мають вирішальне значення для добре функціонуючої імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та у здоровому харчуванні, додає голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт:

«Де тільки можливо, споживання мікроелементів має надходити зі збалансованого та різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження. Вітамін D може вироблятися у шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, із жирної риби, такої, як лосось, тунець і скумбрія, риб'ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти чи добавки, що містять вітамін D».

Вживання будь-яких препаратів, у тому числі вітамінів, має бути виключно за призначенням лікаря – МОЗ

У ситуаціях, коли показник вітаміну D у людини вже граничний або коли продукти, що містять вітамін D, не вживаються, а вплив сонячного світла обмежений, додає голова офісу ВООЗ в Україні, «рекомендовано вживати вітамін D у дозах 200-600 МО, залежно від віку, або відповідно до національних рекомендацій».

Однак, зауважують у МОЗ, споживання будь-яких препаративних форм, у тому числі вітамінів, має відбуватися виключно за призначенням лікаря:

«Добова потреба дорослого населення у мінеральних речовинах та вітамінах визначена в таблицях 7-10 Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії, затверджених наказом МОЗ України від 03.09.2017 № 1073, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 р. за № 1206/31074».

Шкідливі наслідки від надмірного вживання вітаміну D – гіперкальціурія та гіперкальціємія – не виникають при рекомендованих рівнях споживання, наголошують у ВООЗ: «Рекомендований прийом для всіх вікових груп все ще значно нижчий за найнижчий рівень побічних ефектів 50 мг/день».

Втім, щоб залишатися здоровими, кажуть у ВООЗ, слід вживати здорову їжу, підтримувати фізичну активність і виконувати загальні рекомендації щодо фізичного дистанціювання, носіння маски, використання дезінфектора та перебування вдома при поганому самопочутті.