Дослідники піддали сумніву те, що коронавірус передається через поверхні

Якщо на ранній стадії пандемії дезінфекція поверхонь, дверних ручок, магазинних пакунків вважалась обов’язковою для запобігання передачі коронавірусу COVID-19, то тепер дослідники стверджують, що необхідності це робити може і не бути.

Ризик заразитися від частинок коронавірусу, що осідають на поверхнях дуже низький, про це в інтерв’ю виданню NPR розповів мікробіолог американського університету Рутжерс Емануель Голдмен.

«В лікарнях тестували поверхні поблизу пацієнтів з COVID-19 і не виявили заразних вірусів. Вірус дуже вразливий і швидко розпадається в оточуючому середовищі», – стверджує Голдмен.

Кевін Феннеллі, спеціаліст із респіраторних захворювань в Національному інституті здоров‘я США заявив виданню, що дані на підтвердження необхідності дезінфекції поверхонь, щоб запобігти COVID-19, відсутні.

«Розпилюють дезінфектор на вулиці та тротуари, стіни та переходи, але мені наразі невідомі дані, які б вказували, що ми інфікуємось від вірусу, який стрибає із тротуарів», – говорить Феннеллі.

Натомість, Феннеллі закликає провітрювати кімнати, а також «використовувати ультрафіолетове антибактеріальне опромінювання», щоб знищити вірус у повітрі приміщень.

Однак, як і раніше, експерти зазначають, що найкращий спосіб захиститись від коронавірусу – це уникати великого скупчення людей, носити маски і мити та дезінфікувати руки.

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