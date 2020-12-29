У Білорусі почалася вакцинація від коронавірусу російською вакциною

У Білорусь прибула перша партія російської вакцини «Спутник V», повідомило Міністерство охорони здоров’я й оголосило про початок вакцинації в країні.

«Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги й ті фахівці, яким у силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми. Вакцинація буде проводитися в добровільному порядку», – повідомив міністр охорони здоров’я Дмитро Піневич, йдеться в повідомленні в офіційному телеграм-каналі білоруського МОЗ.

Він додав, що в країні створена система зберігання вакцини, а також закуплене спеціальне медичне морозильне обладнання, що дозволяє транспортувати вакцину.

Голова МОЗ Білорусі подякував російській стороні «за активну взаємодію та стратегічне співробітництво у вирішенні цього питання». Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко зазначив, що «швидкий доступ Білорусі до російської вакцини став можливим завдяки ефективній роботі білоруської регуляторної системи».

Білорусь стала першою іноземною державою, де офіційно зареєстрували вакцину, наголосив гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

«Сьогодні Білорусь також стала першою країною, де починається широка вакцинація населення препаратом «Спутник V». Наступним етапом співпраці РФПІ і партнерів стане організація випуску готової форми вакцини в Білорусі, що істотно спростить логістику, дозволить прискорити темпи вакцинації і розширити профілактику захворювання», – додав він.

Вакцинація в Білорусі почалася трохи раніше від запланованого терміну. Офіційні особи обох країн заявляли, що перша партія вакцини «Спутник V» надійде в Білорусь на початку 2021 року.

«Ми плануємо вакцинувати 1,2 млн населення в січні, лютому, березні і квітні, а потім вийти на показник в 5-5,5 млн щеплених від коронавірусної інфекції. Більше, напевно, ні, тому що не стоїть питання тотальної імунізації. Питання не в грошах, а в доцільності і протипоказаннях», – цитує TUT.BY Дмитра Піневича.

Посвідчення російського МОЗ «Спутник V» отримав 11 серпня. З жовтня вакцину почали випробовувати на білоруських добровольцях, всього в дослідженні взяли участь 100 осіб.

Виробництво російської вакцини в Білорусі планують почати в другому кварталі 2021 року.

Росія першою заявила про розробку вакцини від COVID-19, ще до проведення всіх необхідних фаз випробувань, це викликало застереження вчених щодо її безпечності.