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25 грудня 2020, Київ 23:50
Новини | Міжнародні

Лукашенко заявив, що не буде робити щеплення від COVID-19

Лукашенко заявив, що відноситься до категорії скептиків

Олександр Лукашенко не збирається робити щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

«Я вакцинуватися, робити щеплення не буду», – сказав Лукашенко під час візиту до дитячої інфекційної клінічної лікарні Мінська.

Він заявив, що відноситься до категорії скептиків.

За його словами, навесні у Білорусі планують щепити 1,2 мільйона людей, «можливо, і два мільйони, залежно від того, як люди підуть на це».

21 грудня Білорусь стала першою закордонною країною, яка зареєструвала російську вакцину «Спутнік V».

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