2020-й – «рік, якого не було»

Починається 2020 рік. Повідомлення про те, що команда Росії не допущена на літні Олімпійські ігри через її державну допінгову програму, викликають запитання, чи дозволять цій країні прийняти матчі європейського футбольного чемпіонату, заплановані на літо.

Але до часу, коли мали б початися Олімпійські ігри і «Євро-2020», питання зникло: коронавірусна пандемія не тільки скасувала обидва змагання, а й замкнула в ізоляцію і спортсменів, і глядачів.

Навіть найбільш звичні події стали жертвами протиепідемічних заходів, які запроваджували країни в намаганні зупинити чи хоч уповільнити спалах захворювання.

Повідомлення Китаю про цей спалах напередодні Нового року стало провісником «року, якого не було» – ні на робочих місцях, ні в крамницях, ні на пляжах, ні в школах і храмах.

Колективна інфекція

Від самого виникнення людини як виду в окремих осіб виникало відчуття спільної ідентичності, коли вони збиралися у групи. Як описував це явище соціолог Еміль Дюркгайм понад століття тому, масові зібрання можна розглядати як священний ритуал, який дає можливість окремим особам об’єднуватися в групу й відчути «колективне піднесення», тим задовольняючи людське прагнення бути частиною громади.

На жаль, уже саме перебування одне біля одного може бути однією з причин поширення хвороби далеко поза межі однієї групи.

«Люди можуть приїжджати з багатьох країн, збиратися в юрби, обмінюватися своїми інфекціями, а потім приносити їх до себе додому», – писали ще 2016 року психологи Нік Гопкінз із Університету Данді і Стівен Райкер із Університету Сент-Ендрюз у Шотландії, обговорюючи медицину масових зібрань, яка тільки зароджувалася.

І в нинішньому випадку такої високо заразної інфекції, що передається повітрям, як новий коронавірус, багато урядів країн, медичних посадовців і організаторів масових заходів вирішили, що великі юрби і близькі контакти неприпустимі, незалежно від того, наскільки люди їх прагнуть.

Захід скасовано

11 березня, коли кількість коронавірусних інфікувань у світі перевищила 115 тисяч, Всесвітня організація охорони здоров’я висловила глибоке занепокоєння «тривожними рівнями поширення і тяжкості перебігу і тривожними рівнями бездіяльності» і проголосила спалах захворювання пандемією.

Того ж дня Національна баскетбольна асоціація США, провідна у світі професійна баскетбольна ліга, яка приваблює гравців із усього світу, оголосила, що припиняє всі ігри після позитивного тесту на коронавірус одного-єдиного гравця.

Наступного дня із заявою про припинення змагань виступила й Національна хокейна ліга США, ще одне об’єднання світових талантів.

14 березня тимчасово припинили матчі Англійської прем’єр-ліги, однієї з провідних у світовому футболі.

А потім про зупинку повідомило найдавніше спортивне змагання, Олімпійські ігри, хоча вже тривала естафета передачі олімпійського вогню. Наприкінці березня ігри в Токіо були відкладені на 12 місяців, «щоб вберегти здоров’я спортсменів, усіх причетних до Олімпійських ігор і міжнародної спільноти».

До 1 квітня кількість інфікувань у світі перевищила 1 мільйон, і це охопило 177 країн усіх континентів. Понад 50 тисяч людей померли. А США перегнали Китай за числом зареєстрованих випадків захворювання.

Того місяця також з’явилися перші ознаки, що пандемія зірве плани щодо однієї з п’яти засад ісламу: Саудівська Аравія рекомендувала мусульманам відкласти цьогорічну прощу-хадж.

У червні ця країна, яка зазнала одного з найбільших спалахів коронавірусного захворювання на Близькому Сході, повідомила, що забороняє іноземцям узяти участь у щорічному паломництві в Мекку й Медіну. Це врешті зменшило число учасників липневого заходу зі звичних двох мільйонів до однієї тисячі.

Сидіть удома

Перелік масових акцій, які не відбулися 2020 року через пандемію, дуже довгий і охоплює всі сторони суспільства.

Забіг із биками на святі Святого Ферміна в Памплоні на півночі Іспанії, який збирає так багато туристів? Скасований.

«Октоберфест» у німецькому Мюнхені? Так само.

Чемпіонат світу з гри в крикет за правилами Twenty20? Вест-Індії – в цьому чемпіонаті вона об’єднує гравців півтора десятка країн і територій Карибського басейну – доведеться зачекати до наступної осені, щоб захистити свій чемпіонський титул.

Новруз, іранський Новий рік? Цього року іранці переважно мусили сидіти вдома на карантині, святкуючи перший день весни і року за традиційним перським календарем.

Міжнародний жіночий день? Казахстан скасував і його.

Не відбувся конкурс «Євробачення», як і світові турне «Ролінґ стоунз», Елтона Джона і Джастіна Бібера.

А подорожі за кордон затьмарювалися нескінченними затримками, квадратні кілометри пляжів і зазвичай переповнені туристами стародавні історичні центри міст зяяли безлюдністю.

Безліч марафонів та інших традиційних забігів, які збирають юрби і на стартах, і на фінішах, і вздовж маршрутів, скасували.

Гей-паради переносили на інший день, потім – на інший рік. Те саме відбулося й із більшістю військових парадів.

Святкування Дня перемоги цього року скасували в Казахстані і відклали в Росії. Там цей парад уперше за останні 25 років відбувся не 9 травня, коли на частині пострадянського простору, на відміну від решти світу, святкують день перемоги над нацистами в Європі, а аж 24 червня. І на нього, всупереч очікуванням президента Володимира Путіна, який на 75-у річницю перемоги хотів бачити там світових лідерів, із-поза меж пострадянського простору прибули тільки чільники Сербії і Боснії.

Жертвою пандемії став і День Збройних сил Болгарії 6 травня.

Мало з чого радіти

Також цього року не відбулася ще низка престижних подій – скасованих чи не вперше з часів Другої світової. Серед них – найстаріші у світі чемпіонат із гольфу British Open і тенісний турнір у Вімблдоні, чи найбільший у світі паризький авіасалон у Ле-Бурже – і вже вирішено, що він не відбудеться й на початку 2021-го.

І для дипломатії лишилося менше можливостей: пандемія вповільнила намагання досягти мирної угоди в Афганістані, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував своє турне країнами Балкан, а президент Болгарії Румен Радев скоротив свій візит до Естонії.

Також у Росії з метою захисту своїх громадян і іноземних учасників скасували економічний захід, найбільший у цій країні, – Петербурзький міжнародний економічний форум.

Чого бракує у світі

Довгостроковий вплив пандемії на психіку людини є предметом незліченних прогнозів, які все змінюються слідом за експоненційним зростанням числа інфікувань. Але вже зараз втрати людських життів і наслідки відчуваються дуже сильно.

Число тих, хто захворів, у світі перевищило 80 мільйонів, число померлих наближається до 1 мільйона 800 тисяч. І те, що суспільство не має можливості святкувати різні події разом, масово, впливає на цілеспрямованість і колективну ідентичність.

«Такі події дають можливість нав’язати соціальні зв’язки з групою людей, які поділяють спільну мету чи спільний набір цінностей або інтересів, – вважає Джей Ван Бейвел, ад’юнкт-професор психології і нейронауки Університету Нью-Йорка. – Думаю, ми можемо частково відновити це, влаштовуючи заходи онлайн, але дуже важко замінити потреби в масових зібраннях».

У квітні, коли коронавірус іще тільки діставався на міжнародну сцену, Ван Бейвел був провідним автором широкого дослідження, яке ґрунтувалося на досвіді більш ніж 35 вчених, із наміром допомогти пристосувати поведінку людей до рекомендацій епідеміологів і фахівців у галузі громадського здоров’я.

Це дослідження, оприлюднене у виданні Nature 30 квітня, зосереджується на широкому спектрі тем, пов’язаних із пандемією, з тим, як із нею впоратися, з наслідками соціальних і культурних впливів на поведінку і з перешкодами, що постають перед суспільством, такими, як політична поляризація.

А вже ж і Новий рік наближається

Поява під кінець року низки вакцин, які розроблені і виробляються в різних країнах, збуджує надії. Але коли світ чекає на шанс розпрощатися з роком похмурості й ізоляції, постають нові занепокоєння – наприклад, що країни, які розвиваються, опиняться в кінці довгої черги.

І хоча деякі заходи знайшли спосіб, як відбутися, – практично чи й зовсім без глядачів, чи в обмеженому, з дотриманням дистанцій і карантинних заходів, вигляді, – святкувати ще зарано.

Довгий рік карантинів і відмови від колективного піднесення наближається до кінця – і в усьому світі різко обмежують зимові святкування. Чи й повністю скасовують або й забороняють їх.