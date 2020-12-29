Де ми є в перегонах вакцин від COVID-19? Пояснюємо

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27 грудня почалась масова вакцинація проти коронавірусу одночасно в усіх державах-членах Європейського союзу. ЄС надав дозвіл вакцині від COVID-19 виробництва Pfizer Inc. та BioNTech SE 21 грудня. Це був останній крок до її використання. Тим часом США дозволили використання вакцини концерну Moderna Inc. 19 грудня. Це другий такий дозвіл у країні і перший у світі для цієї компанії. Ось що ми знаємо про змагання у виробництві й доставленні вакцини з метою допомогти покласти край пандемії коронавірусу, який вбив більш ніж 1,7 мільйона людей у всьому світі.

Хто просунувся якнайдалі?

Американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech є першопрохідцями серед вакцин від COVID-19.

18 листопада вони стали першими у світі, хто оприлюднив повний звіт про третю стадію випробувань. Велика Британія була першою, хто дозволив використовувати речовину у надзвичайних випадках, це сталося 3 грудня, її приклад наслідували Канада 9 грудня та Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) 11 грудня. Деякі інші країни, включно з Саудівською Аравією та Мексикою, також дозволили її використання.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) видало дозвіл 21 грудня, Індія пришвидшила її аналіз.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вирішить, чи надавати вакцині від Pfizer дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях до кінця року у рамках її програми COVAX, що спрямована на допомогу бідним країнам та країнам із середнім достатком в отриманні вакцин.

Хто наступним видасть дозвіл вакцині від Moderna?

Moderna «наздоганяє» Pfizer у багатьох країнах, оприлюднивши повний аналіз даних останньої стадії випробувань 30 листопада. Він показав, що ефективність вакцини становить 94,1%.

Канада видала дозвіл на її використання 23 грудня, а ЄС зробить це 6 січня.

Хто ще змагається?

Британська AstraZeneca намагається отримати дозвіл у Великій Британії після оголошення проміжних результатів останньої стадії випробувань 23 листопада. Її середній показник ефективності становив 70%, а для підгрупи, якій спочатку давали половину дози, а потім цілу – 90%.

Однак не до кінця зрозуміло, як регуляторний орган розв'язуватиме проблему різних доз у даних ефективності у своїй оцінці. Коли Індія проводила пришвидшений аналіз, то запитала більше даних. AstraZeneca також веде переговори з європейським агентством ЕМА, яке проводить перехідний огляд.

Очікується, що Індія скоро прийме рішення, чи надавати дозвіл на використання її у режимі двох повних доз, який показав 62% ефективності на останніх випробуваннях. Її аналіз не включає більш ефективне дозування з 90% ефективності, випробуване лише на малій підгрупі добровольців.

Американська фармацевтична компанія Johnson & Johnson планує надати дані щодо випробувань у січні 2021 року, готуючись до отримання дозволу в США у лютому в разі ефективності випробувань. 9 грудня вона зменшила кількість осіб, на яких проводяться клінічні випробування, з 60 тисяч добровольців до 40 тисяч, потенційно пришвидшивши результати, які залежать від того, як швидко учасники заразяться.

Американська фірма Novavax перебуває на останній стадії випробувань у Британії, результати очікуються у першій чверті 2021-го. Вона розраховує на початок широкомасштабних випробувань у США ще в грудні.

Інфографіка: Країни, які розпочали щеплення від COVID-19 (інфографіка)

Хто вийшов з перегонів?

Французька Sanofi та британська GlaxoSmithKline, однак, оголосили 11 грудня про невдачу у спробах виготовити вакцину. Фармкомпанії зазначили, що вона показала недостатню імунну реакцію у людей старшого віку на попередніх стадіях випробувань. Вони планують розпочати нові дослідження у лютому.

Що відбувається на випробуваннях?

Компанії зазвичай тестують свої вакцини у порівнянні з плацебо (зазвичай це фізрозчин) на здорових добровольцях, щоб побачити, чи частка заражень COVID-19 серед тих, хто вакцинувався, значно менша, ніж серед тих, кому вкололи воду.

Як добровольці заражаються?

Випробування залежить від осіб, які заражаються COVID-19 природним шляхом, тому тривалість отримання результатів сильно залежить від того, наскільки активним є вірус в регіоні, де проводять випробування. Кожна фармкомпанія визначила певну кількість заражень, після яких починають перший аналіз даних.

Як добре повинні працювати вакцини?

Всесвітня організація охорони здоров’я в ідеалі прагне бодай 70% ефективності. Американське FDA хоче бодай 50%, що означає, що серед тих, хто отримав плацебо, повинно бути принаймні вдвічі більше заражень, ніж у групі справді вакцинованих. Європейське EMA заявило, що може прийняти й нижчий рівень ефективності.

А що там Росія й Китай?

Коли вакцина Pfizer стала першою, випущеною після публікації повних даних третьої стадії випробувань, Росія та Китай місяцями вакцинували своїх громадян кількома різними вакцинами, що досі проходять останні стадії випробувань.

24 листопада Росія заявила, що її вакцина Sputnik V, розроблена Інститутом імені Гамалеї, мала ефективність 91,4%, згідно з даними проміжних результатів останньої стадії випробувань. Країна розпочала вакцинацію у серпні, і вже 100 тисяч людей були щеплені.

Індія планує виготовити 300 мільйонів доз наступного року, а Аргентина дала зелене світло використанню її в надзвичайних ситуаціях. 24 грудня до країни прибуло приблизно 300 тисяч доз.

У липні Китай розпочав програму екстреного використання вакцини, спрямовану на працівників критичних сфер та інших осіб із високим ризиком зараження. Станом на середину листопада він щепив близько одного мільйона людей, використовуючи принаймні три вакцини – дві розроблені державною китайською національною групою Biotec (CNBG) і одна – Sinovac Biotech.

Дані про випробування вакцини проти COVID-19, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech, різнилися: проміжні дані випробувань на пізній стадії в Туреччині показали, що її вакцина CoronaVac ефективна на 91,25%, тоді як дослідники в Бразилії кажуть, що «постріл» був ефективним на понад 50%.

Тим часом Об'єднані Арабські Емірати заявили 9 грудня, що одна з вакцин CNBG була на 86% ефективною на основі проміжних результатів пізнього випробування в тій арабській державі Перської затоки.

Матеріал агентства Reuters