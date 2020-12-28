У Китаї до 4 років ув’язнення засудили журналістку, яка висвітлювала спалах COVID-19 в Ухані

Китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань в лютому 2020 року. Її засудили до чотирьох років ув’язнення, повідомив її адвокат Рен Куаннью журналістам поруч із будівлею суду Нового району Пудонг.

І 37-річна колишня юристка Жань записувала відео переповнених крематоріїв і лікарень, які широко розходилися соцмережами. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 на початку спалаху.

Жінку звинуватили у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот» за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки.

«Жань Жан виглядала пригніченою, коли вирок був виголошений», – сказав Рен Куаннью.

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Він додав, що мати Жань плакала під час виголошення вироку. За словами Рена, є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила голодування в червні, з того часу її годували силоміць через ніс.

Адвокат журналістки зазначив, що минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі «до самого кінця», якщо отримає важкий вирок.

Жань Жан – перша з групи громадських журналістів, яких затримали раніше цього року через висвітлення ситуації в Ухані.

Китай наражався на критику через першу реакцію на поширення коронавірусу, в тому числі на обвинувачення в приховуванні інформації про збудника та захворювання. Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.