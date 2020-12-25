Лікар із Закарпаття стверджує, що в Україні перебувала особа, яка заразилася новим штамом коронавірусу. Влада це заперечує

Інфекціоніст Віктор Петров, головний лікар медичного центру Prevention із Ужгорода, стверджує, що один із його пацієнтів заразився новим штамом коронавірусу – тієї мутації, яку виявили у Великій Британії. Натомість головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк у відповідь назвав заяву Петрова непрофесійною й зазначив, що таких випадків не було. У Центрі громадського здоров'я МОЗ стверджують, що в Україні на цей час немає зареєстрованих випадків зараження новим штамом коронавірусу.

Журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», зв'язалися з лікарем Віктором Петровим, щоб дізнатися, чому він упевнений, що знайшов саме мутований вірус.

– У мене був пацієнт, який перебував в Україні протягом трьох з половиною тижнів – він ремонтував тут квартиру. Він сезонний робітник, який працює в Чехії, заробляє там гроші, а тут він купив житло. Я його лікар. Після того, як він пролікувався у мене – у нього була застуда, ми з ним підтримували контакт, – у нього зник [нюх] і смак. Я запідозрив коронавірусну інфекцію, але здавати аналізи пацієнт спочатку відмовився, у нього була дуже легка форма.

Цей пацієнт, по суті, скинув мені результати аналізів, і я йому пояснив, що в його результатах є ознаки мутації

Через якийсь час він зібрався їхати назад на роботу, зробив контрольний тест і поїхав. Його роботодавець у Чехії попросив його здати тести. 16 грудня він здав тест, і через день його почали шукати санітарні служби. Тобто лікар-епідеміолог, який працював зі зразком, почав шукати цього пацієнта із запитаннями: де він був, куди він ходив, звідки він приїхав, яка у нього була симптоматика, коли він хворів? Цей пацієнт, по суті, скинув мені результати аналізів, і я йому пояснив, що в його результатах є ознаки мутації. Цей тест, який він мені скинув, свідчив про те, що чеські лікарі підозрювали у нього мутований штам – британський.

У нас немає можливості, наприклад, пацієнтові сказати: «У тебе штам типовий, а у тебе – мутований», – тому що у нас не виконуються такі тести

Куди рухаються люди – туди рухаються і віруси. І ви розумієте, що за останні три тижні міграційні процеси не були зупинені, кордони не були закриті. І до вчорашнього дня у нас були регулярні рейси з Лондоном. У моїй області, в Закарпатті, кілька кордонів європейських держав. Тобто працювали всі пропускні пункти. Звідки ми знаємо, хто звідки їде і звідки могли привезти цей штам.

Я впевнений, що в Україні цей штам є, просто ми його не діагностуємо. У нас немає можливості, наприклад, будь-якому пацієнтові сказати: «У тебе штам типовий, а у тебе – мутований», – тому що у нас не виконуються такі тести.

Насправді, ця мутація нічого особливого не обіцяє громадянину, який звертається до лікаря з симптомами. Це тільки для медиків важлива інформація, тому що вони будуть знати: мутований або немутований це [штам], який прогноз. І будуть більш пильно розбиратися з клінічною картиною.

Простими словами, дивіться. У вірусу є один ланцюг РНК. Він дуже легко мутує. Зміна в будь-яку сторону призводить до того, що наша імунна система не помічає вірус так, як вона помічала раніше. Що це означає для простого пацієнта? Якщо він хворів у березні, в липні, у вересні, то він може перехворіти і в грудні вже новим вірусом, тому що його імунітет не буде реагувати на ту антигенну структуру вірусу, яка була навесні. Насправді, у нас буде кілька таких синусоїд захворюваності, і вони виключно будуть пов'язані з тим, що антигенна структура вірусу буде змінюватися. Тобто його РНК буде настільки мінлива, що імунна система тих людей, які вже перехворіли, все одно буде пропускати цей вірус і не буде бар'єром для цього вірусу надалі.

Нам потрібно розуміти, що вакцинуватися від коронавірусної інфекції нам треба буде один раз в два-три роки

Я хотів би вакцинацію прокоментувати дуже обережно, не хотів би свій скептицизм розсіювати, але хочу сказати наступне. Ця вакцина – це перший млинець грудкою, тому що склад вакцини, яка є [зараз], буде змінюватися. І, швидше за все, в середині, а також наприкінці 2021 року в нас з'явиться російська вакцина «Супутник VII» або «Супутник VI», а не V, як сьогодні (влада України заявляла, що не збирається купувати російську вакцину «Супутник» – ред.). З'явиться нова вакцина Pfizer і AstraZeneca, які будуть уже більш досліджені, і будуть зроблені вже поправки на ту антигенну структуру, яка є.

Грубо кажучи, зараз вакцина застосовується первинна – та, яка напрацьована дуже швидко експромтом, а потім буде вакцина, яка буде більш дієва. Нам потрібно розуміти, що вакцинуватися від коронавірусної інфекції нам треба буде один раз в два-три роки, тому що коронавірусна інфекція перейде в категорію респіраторних інфекцій, які зустрічаються зазвичай в сезоні весна-осінь, зима в кожному році. Тобто, крім того, що ми знаємо, що є грип А, грип B, парагрип, ми будемо знати ще, що є коронавірусна інфекція.

Оригінал публікації – на сайті «Настоящее время»