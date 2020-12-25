Китай готовий постачати Україні вакцину від COVID-19 – Кулеба

Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Вони готові її постачати. Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров’я, ми їм допомагаємо зараз, щоб відбулися певні контакти між представниками МОЗ і представниками компанії-виробника», – сказав Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24» 24 грудня.

Про якого саме виробника вакцини йдеться і що це за вакцина – міністр не уточнив.

За даними агентства AP, Китай має шість вакцин-претендентів від COVID-19, які перебувають на останній стадії випробувань, і є однією з небагатьох держав, що може виробляти значні запаси вакцин. При цьому, зазначає видання, скандали довкола вакцин у минулому можуть викликати сумніви щодо дієвості китайських щеплень.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями й урядами інших країн, щоб прискорити постачання в Україну якісної й перевіреної вакцини від COVID-19.

За словами Зеленського, МОЗ проводить переговори з багатьма західними партнерами: «і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і з європейськими виробниками про постачання вакцини».

У Росії заявляли, що готові надати Україні за гроші свою вакцину від COVID-19, яку критикували вчені, у разі отримання запиту від Києва. Проте Міністерство охорони здоров’я України заявило, що не має наміру закуповувати російські вакцини і не веде ніяких переговорів на цю тему.

В інтерв’ю Радіо НВ головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна може безкоштовно отримати додаткові вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд «активно працює», щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих восьми мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.



За його словами, «опрацьовується можливість» закупівлі вакцин проти COVID-19 спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.



«Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось», – сказав прем’єр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.