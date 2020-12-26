Країни Європи почали отримувати вакцину від COVID-19

Країни Європи почали отримувати перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Декілька країн – зокрема Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Іспанія, Данія, Фінляндія, Норвегія і Швеція – повідомили 26 грудня про те, що отримали перші дози під поліцейським або військовим захистом.

«Вакцина стала доступна одночасно для всіх країн ЄС. Щеплення поступово допоможуть нам повернути звичне життя», – написала у соцмережах голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У Чехії майже 10 тисяч доз вакцини доправили до празької лікарні. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що має намір одним із перших отримати щеплення 26 грудня, щоб подати приклад.

Більшість країн ЄС планують 26 грудня розпочати вакцинацію мешканців будинків для літніх людей віком від 80 років.

В Ірландії чиновники заявили, що наступна партія вакцин має надійти на початку січня, і що після цього щотижня надходитимуть додаткові партії.

У багатьох країнах Європи спостерігається спалах захворюваності на COVID-19, через що запроваджені суворі карантинні обмеження.

Працівники сфери охорони здоров’я попереджають, що такі заходи, як носіння масок, дезінфекція рук і фізичне дистанціювання, мають залишатися навіть в умовах проведення вакцинації.

За даними Університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії у світі зафіксували майже 80 мільйонів випадків COVID-19 і близько 1,7 мільйона смертей.