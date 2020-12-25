Папа Франциск у різдвяному зверненні закликав дати доступ до вакцин всім людям

Папа Римський Франциск у своєму посланні з нагоди Різдва закликав надати доступ до вакцин від COVID-19 усім людям. Під час традиційного звернення «До міста і світу» (Urbi et Orbi) 25 грудня понтифік помолився за припинення страждань у світі і наголосив на важливості єднання між людьми.

«Ми всі в одному човні», – сказав папа під час звернення з Апостольського палацу. Цього року через обмеження, пов’язані з пандемією, понтифік не зміг звернутися до вірян на площі Святого Петра з центрального балкону базиліки.

Папа помолився за тих, хто страждає через пандемію, згадавши жінок, які стали жертвами домашнього насильства.

Папа Франциск наголосив, що вакцини від COVID-19 мають бути доступними всім, особливо найбільш уразливим.

«Я благаю всіх, голів держав, компанії і міжнародні організації пропагувати співпрацю, а не змагання, щоб знайти рішення для всіх – вакцини для всіх – особливо для найбільш уразливих і потребуючих у всіх куточках нашої планети», – сказав він.

Папа також згадав тих, хто страждає від воєн і насильства, і помолився за мир на сході України і в Нагірному Карабасі.

25 грудня християни західного і частина християн східного обряду святкують Різдво. У більш ніж 145 країнах світу – це офіційне державне свято і одне з головних релігійних свят у році.



Цього року різдвяні свята проходять на тлі пандемії COVID-19 і суворих карантинних обмежень, запроваджених у багатьох країнах, щоб стримати поширення вірусу.

